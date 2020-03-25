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В Северодвинске появились мусорные контейнеры европейского стандарта

Сегодня региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области приступил к расстановке евро контейнеров во дворах Северодвинска. Это уже третий город в агломерации, который ООО «ЭкоИнтератор» переводит на современный контейнерный парк.

Сначала пластиковые емкости для ТКО появятся на стационарных площадках Северодвинска.  Первые 47 контейнеров уже установлены на пр. Победы, пр. Морской и ул. Советских Космонавтов.  С появлением современных контейнеров в город придут и новые мусоровозы с задней загрузкой.

На маршруты направлены два мусоровоза с задней загрузкой из нового автопарка транспортного оператора. Данные машины в сочетании с евроконтейнерами позволяют поддерживать чистоту во дворах без дополнительных усилий. Евроконтейнер мусоровоз обрабатывает бесшумно и быстро - порядка 2 минут. Мусор не разлетается при обработке контейнера, как это бывает при боковой выгрузке. Программу по переходу на евро контейнерный парк региональный оператор реализует с мая. На новый вид обслуживания уже переведен Новодвинск и большая часть Архангельска,– рассказал Александр Шинкарев, начальник отдела логистики регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор»

Новые мусоровозы будут обрабатывать не только евроконтейнеры, но и вывозить крупногабаритные отходы. Для Северодвинска вопрос с КГО крайне актуален. Контейнерные площадки для крупных отходов в городе корабелов не предусмотрены. Старую мебель, оконные рамы и мусору после ремонтов традиционно оставляли у подъездов. Северодвинский перевозчик вывозить крупногабарит отказался – не хватает техники. Предложение регионального оператора – пустить по маршрутам новые мусоровозы, способные справиться и с ТКО, и с КГО, нашло отклик среди управляющих компаний и депутатов Архангельского областного Собрания. Вместе со специалистами регионального оператора контейнерные площадки своего избирательного округа проинспектировал Александр Дятлов.

 В течении двух недель работаем по уборке округа - была проблема с КГО. Площадки не определены для крупных отходов в Северодвинске. Прошли встречи в Правительстве Архангельской области, с регоператором и с главой муниципального образования.  Взаимодействие есть. Я уверен, проблемы с КГО разрешатся. А сегодня переходим на евроконтейнеры. Думаю, это будет удобнее для жителей нашего округа и города, а во дворах станет чище и красивее, - отметил Александр Дятлов, депутат Архангельского областного Собрания депутатов. 

В Северодвинске региональный оператор выставит 300 евроконтейнеров. Это позволит обеспечить современными емкостями все стационарные контейнерные площадки города.  Площадки находятся в удовлетворительном состоянии, отметили специалисты регионального оператора, но требуется дооборудование скатами, что позволит уберечь контейнеры от поломок.  

Всего в Северодвинске используется около двух тысяч контейнеров. Большая часть располагается в мусорокамерах домов и имеет нестандартные размеры. Для перехода на новые технологии обслуживания всего города, под мусорокамеры будут подобраны контейнеры подходящих размеров. Их в последствии также начнут обслуживать новые машины с задней загрузкой.  

06 август 11:31 | : Экономика

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