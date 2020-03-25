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Мнение: Поддержка малого бизнеса мотивирует… к попрошайничеству

Такую парадоксальную мысль высказал доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Виктор Солнцев, приведя в пример ситуацию с поддержкой малого и среднего бизнеса от государства в разгар пандемии коронавируса.

В своих выкладках экономист-теоретик основывается на данных о рекордном падении доли предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения РФ во II квартале 2020 года.

Виктор Солнцев:

«Это происходит не только вследствие пандемии и трехмесячного карантина. Можно сказать, что в структуре экономики России частный бизнес теряет свои и без того слабые позиции. Если раньше вклад сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовый внутренний продукт (ВВП) страны был не более 20%, то в 2020 году скорее всего эта доля еще уменьшится. Слабый огонь частного предпринимательства не разгорается, несмотря на государственную поддержку. Иногда даже кажется, что эта поддержка не развивает, а наоборот гасит проактивность и предприимчивость, воспитывая пассивность и попрошайничество». (из интервью агентству REGNUM)

Напомним, что уже в апреле предприниматели из этого сектора экономики говорили о том, что в связи с введенными ограничениями запаса финансовой прочности у большинства из них осталось максимум на месяц, далее последуют или сокращение персонала, или полное закрытие предприятий.

 

06 август 11:03 | : Экономика

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