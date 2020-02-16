Если вы собрались в отпуск: ограничения по регионам

Больше всего россияне боятся попасть в так называемые обсерваторы. Тут надо знать следующие моменты…
Во многих регионах сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. К примеру, это актуально для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Алтайского края, Амурской области, Астраханской области, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Ивановской области, Карелии, Калужской области и многих других регионов.
Также есть регионы, где рекомендована самоизоляция для всех, а не только для людей из группы риска. К их числу относятся Воронежская область и Смоленская область.
Основной вопрос, который волнует приезжих из других регионов — придется ли сидеть 14 дней в самоизоляции. По состоянию на 4 августа ситуация следующая:
Справка об отсутствии COVID-19 потребуется тем, кто едет в с. п. Соловецкое (Архангельская область), в Сахалинскую область, Ненецкий автономный округ, Чеченскую республику, Чукотский автономный округ (можно пройти экспресс-тестирование на месте), Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ). На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также обязательна справка об отсутствии COVID-19 для вахтовых работников, а кроме того, они должны соблюдать самоизоляцию 14 дней.
Также есть регионы, где сохраняются ограничения на въезд для всех или отдельных категорий путешественников. Ограничен въезд на территорию Десногорска (Смоленская область), Запрещен въезд и выезд из Кош-Агачского района (Алтайский край). Также ограничен въезд в Череповец (Вологодская область) из других регионов по автомобильным дорогам. Закрыты въезды в Кизилюрт и Хасавюрт (Дагестан). В Костромской области действует запрет на въезд организованных групп детей из других субъектов РФ. Кроме того, сейчас во многих регионах, согласно правилам Роспотребнадзора, соблюдаются ограничения на экскурсионные группы в музеях по 5 человек, что прямо сказывается на турах по России.
Жесткие требования к прибывающим из других регионов сохраняются в Ивановской области. Необходимо сообщить о себе и провести 14 дней в карантине, прибывающим на меньший срок и детям до 17 лет также нужно иметь справку об отсутствии COVID-19. При этом для посещения области нужны документально подтвержденные причины, а на въездах работают патрули.
Потребуется получить пропуск для перемещения по Ханты-Мансийскому автономному округу, а также для въезда в Камчатский край и Сахалинскую область.
И, конечно, масочный режим. Его специалисты турбизнеса рекомендуют соблюдать при посещении публичных мест на всей территории РФ,