Капремонт-2020: Встречаем август с показателем 62% выполнения программы

На текущую дату подрядными организациями Фонда капремонта Архангельской области завершено 458 видов работ в 162 многоквартирных домах.
Заключено договоров на 246 видов работ, что составляет 95%.
Всего в новой редакции региональной программы капремонта на 2020 год запланировано провести 743 вида работ в 259 МКД.
Выполнение программы по муниципальным образованиям Архангельской области по видам работ выглядит следующим образом - по 16 МО – более 50%:
В Северодвинске и Мирном программа по видам работ выполнена на 47%, в Виноградовском районе – на 39%, в Онежском – на 33%. В Ленском и Няндомском районе пока завершенных работ нет.