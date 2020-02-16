Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Капремонт-2020: Встречаем август с показателем 62% выполнения программы

На текущую дату подрядными организациями Фонда капремонта Архангельской области завершено 458 видов работ в 162 многоквартирных домах.

Заключено договоров на 246 видов работ, что составляет 95%.

Всего в новой редакции региональной программы капремонта на 2020 год запланировано провести 743 вида работ в 259 МКД.

Выполнение программы по муниципальным образованиям Архангельской области по видам работ выглядит следующим образом - по 16 МО – более 50%:

  • Архангельск – 75% (80% по МКД)
  • Коряжма – 92% (80% по МКД)
  • Новодвинск – 78% (78% по МКД)
  • Вельский район – 53% (38% по МКД)
  • Верхнетоемский район – 86% (75% по МКД)
  • Вилегодский район – 71% (50% по МКД)
  • Каргопольский район – 88% (86% по МКД)
  • Коношский район – 60% (40% по МКД)
  • Котласский район – 60% (67% по МКД)
  • Красноборский район – 71% (75% по МКД)
  • Лешуконский район – 100% (100% по МКД)
  • Мезенский район – 67% (50% по МКД)
  • Пинежский район – 67% (75% по МКД)
  • Плесецкий район – 53% (62% по МКД)
  • Устьянский район – 78% (80% по МКД)
  • Холмогорский район – 60% (67% по МКД)
  • Шенкурский район – 100% (100% по МКД)

В Северодвинске и Мирном программа по видам работ выполнена на 47%, в Виноградовском районе – на 39%, в Онежском – на 33%. В Ленском и Няндомском районе пока завершенных работ нет.  

04 август 06:49 | : Экономика

Главные новости


Хабаровский мейнстрим, или Почему повезло Архангельску
Высоцкий. Поминальная
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (24)
Июль 2020 (304)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20