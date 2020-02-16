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Группа «Аквилон»: Новая квартира – отделка и мебель в подарок!

В августе при покупке квартиры в жилых комплексах группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске клиенты могут выбрать бесплатную чистовую отделку или скидку в 8 тыс. рублей с кв. м, а также получить сертификат на мебель стоимостью 30 тыс. рублей*.

 

Все квартиры в жилых комплексах группы «Аквилон» сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Это улучшенная подготовка под ремонт, когда все «грязные» работы уже выполнены, стены и пол выровнены, сделана стяжка пола и разводка сетей. Новоселам остается только наклеить обои, постелить пол и обустроить ванную комнату.

Чистовая отделка производится с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика. Это окончательная подготовка квартиры к заселению. Отделка выполняется на выбор в одном из трех цветовых решений: «Sand» - в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Terra» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Graphite» - отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым. Помимо установки внутриквартирных дверей, розеток и выключателей, в чистовую отделку входит установка натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, настил и укладка ламината, качественная сантехника в ванной комнате и многое другое. Другими словами, полная чистовая отделка квартиры – это значительная экономия времени и средств жильцов.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,2 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, спроектирован микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

 

* Сроки проведения акции с 01.08.2020 по 31.08.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара; Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: No29:28:103090:81.Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король» Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

03 август 10:50 | : Экономика

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