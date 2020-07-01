Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские вопросы: Можно ли нормально содержать деревянный дом?

Директор управляющей компании «Мегаполис» Константин Вебер уверен: можно. И доказывает это на примере работы своей УК.

Содержание деревянного дома – дело в принципе весьма затратное. Тариф на содержание и капремонт здесь должен быть выше, чем в панельных или кирпичных домах. Объяснить собственникам, зачем это нужно и куда пойдут их деньги, - первостепенная задача руководства любой управляющей компании. Когда люди видят, что их дом начинает преображаться – они уже не задают вопросов: знают – их 33 рубля на содержание уходят именно на содержание.

Пример – деревянный трехподъхездный многоквартирный дом на ул.Красных партизан, 37 в Архангельске. Попал в руки УК «Мегаполис» в октябре 2016 года – предыдущая управляшка науправляла так, что дом едва не попал в категорию аварийных. Фундамент и крыша находились в весьма плачевном состоянии.

Руководство УК сразу поставило вопрос о капитальном ремонте фундамента – это самый важный конструктив деревянного дома. Провели общее собрание, приняли решение о проведении обследования дома в рамках 774 приказа Минстроя РФ. Экспертное заключение порадовало – дом был ремонтопригоден. Далее было обращение в Фонд капремонта Архангельской области о включении капитального ремонта дома в резервный перечень региональной программы и МО «Город Архангельск» - для вынесения вопроса на комиссию по корректировке региональной программы. Собственники и УК брали на себя обязательства по дальнейшему осуществлению ремонта дома – в первую очередь, крыши и теплового узла. По решению комиссии дом на Красных партизан, 37 был включен в резервный перечень 2019 года – капремонтом его фундамента занималась подрядная организация ООО «СтройПроектПлюс».

Одновременно с этим копились деньги на ремонт крыши, был поднят тариф на содержание и ремонт. В результате чего каждой квартире удалось накопить нужную сумму – порядка 50 тысяч рублей с квартиры.

Сегодня в доме не только новые фундамент и крыша. Здесь заменен тепловой узел, в результате чего, по словам Константина Вебера, затраты на тепло ежегодно упали примерно на 89 тысяч рублей.

В доме проведен ремонт подъездов – здесь чисто и красиво. А рядом с подъездами сделано благоустройство – приусадебное хозяйство УК «Мегаполис» либо предоставляет рассаду цветов, если жители сами готовы ее посадить и в дальнейшем ухаживать, или берет это на себя – специально обученные люди высаживают рассаду и следят за клумбами.

Кстати, текущий тариф на содержание здесь сегодня составляет порядка 33 рублей за квадратный метр, что позволяет не только оперативно проводить какие-то действия, а также планировать и вести серьезные дорогостоящие работы. А капитализация дома после всех проведенных мероприятий кратно выросла.

«Дом сам по себе стал очень комфортным. Спасибо за то, что ваша управляющая компания сделала, - обратился к директору УК «Мегаполис» руководитель Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев. – Это хорошее начинание, которое в нашем регионе происходит не часто, когда под капитальный ремонт улучшаются все характеристики дома».

    

25 июль 08:27 | : Экономика

Главные новости


«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (244)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20