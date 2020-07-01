Архангельские вопросы: Можно ли нормально содержать деревянный дом?

Директор управляющей компании «Мегаполис» Константин Вебер уверен: можно. И доказывает это на примере работы своей УК.
Содержание деревянного дома – дело в принципе весьма затратное. Тариф на содержание и капремонт здесь должен быть выше, чем в панельных или кирпичных домах. Объяснить собственникам, зачем это нужно и куда пойдут их деньги, - первостепенная задача руководства любой управляющей компании. Когда люди видят, что их дом начинает преображаться – они уже не задают вопросов: знают – их 33 рубля на содержание уходят именно на содержание.
Пример – деревянный трехподъхездный многоквартирный дом на ул.Красных партизан, 37 в Архангельске. Попал в руки УК «Мегаполис» в октябре 2016 года – предыдущая управляшка науправляла так, что дом едва не попал в категорию аварийных. Фундамент и крыша находились в весьма плачевном состоянии.
Руководство УК сразу поставило вопрос о капитальном ремонте фундамента – это самый важный конструктив деревянного дома. Провели общее собрание, приняли решение о проведении обследования дома в рамках 774 приказа Минстроя РФ. Экспертное заключение порадовало – дом был ремонтопригоден. Далее было обращение в Фонд капремонта Архангельской области о включении капитального ремонта дома в резервный перечень региональной программы и МО «Город Архангельск» - для вынесения вопроса на комиссию по корректировке региональной программы. Собственники и УК брали на себя обязательства по дальнейшему осуществлению ремонта дома – в первую очередь, крыши и теплового узла. По решению комиссии дом на Красных партизан, 37 был включен в резервный перечень 2019 года – капремонтом его фундамента занималась подрядная организация ООО «СтройПроектПлюс».
Одновременно с этим копились деньги на ремонт крыши, был поднят тариф на содержание и ремонт. В результате чего каждой квартире удалось накопить нужную сумму – порядка 50 тысяч рублей с квартиры.
Сегодня в доме не только новые фундамент и крыша. Здесь заменен тепловой узел, в результате чего, по словам Константина Вебера, затраты на тепло ежегодно упали примерно на 89 тысяч рублей.
В доме проведен ремонт подъездов – здесь чисто и красиво. А рядом с подъездами сделано благоустройство – приусадебное хозяйство УК «Мегаполис» либо предоставляет рассаду цветов, если жители сами готовы ее посадить и в дальнейшем ухаживать, или берет это на себя – специально обученные люди высаживают рассаду и следят за клумбами.
Кстати, текущий тариф на содержание здесь сегодня составляет порядка 33 рублей за квадратный метр, что позволяет не только оперативно проводить какие-то действия, а также планировать и вести серьезные дорогостоящие работы. А капитализация дома после всех проведенных мероприятий кратно выросла.
«Дом сам по себе стал очень комфортным. Спасибо за то, что ваша управляющая компания сделала, - обратился к директору УК «Мегаполис» руководитель Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев. – Это хорошее начинание, которое в нашем регионе происходит не часто, когда под капитальный ремонт улучшаются все характеристики дома».