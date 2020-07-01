Холмогорский район очищается от мусора

В Холмогорском районе открыт новый маршрут по вывозу твердых коммунальных отходов
Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» обеспечил вывоз отходов в населённых пунктах МО "Верхнетоемское» и МО "Федьковское", которые расположены на левом берегу Северной Двины. Для работы по открывшемуся маршруту подрядчиком приобретена новая машина большой грузоподъёмности. Она позволяет собрать весь объем твердых коммунальных отходов за один рейс.
- Новая техника будет обслуживать также контейнеры в райцентре Холмогорского района. Учитывая сезонное увеличение крупногабаритного мусора новый мусоровоз позволит быстрее убирать КГО и в Тойме, где машин сейчас не хватает – отметил Сергей Литвинов, начальник обособленных подразделений регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор»
В поселениях, через которые проходит новый маршрут, построены 55 площадок накопления ТКО. Там устанавливают новые контейнеры. В настоящее время районные власти определяют подрядчика для уборки площадок и прилегающей к ним территории. Вскоре новые контейнеры появятся в муниципальных образованиях «Пучужское» и «Афанасьевское».