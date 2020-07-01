С Днем торговли: в Архангельской области кассиры стали меньше получать

. В преддверии Дня работника торговли, который отмечается в России 25 июля, аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали свыше 300 000 вакансий, открытых в России в ретейле с 1 марта по 22 июля, и выяснили, как росли и падали зарплаты в отрасли в период пандемии в Архангельской области и других регионах Северо-Запада.
Компании, специализирующиеся на розничной торговле, с начала марта на hh.ru разместили более 1 695 вакансий в Архангельской области, из них 1 326 предложений о работе были ориентированы на представителей профобласти продаж. Средняя предлагаемая зарплата в ретейле осталась на уровне прошлого года – 30 000 рублей. Прирост на 6% отмечен в других регионах Северо-Запада. По России в целом, напротив, зарплаты в рознице за год снизились на 8% - с 32 500 рублей до 30 000 рублей.
Наибольшее снижение предлагаемой зарплаты по стране по линейным позициям наблюдалось на позициях продавца (-9%) и мерчендайзера (-8%). По общероссийским показателям в апреле-июне соискателям на данные должности предлагали на 2 000 – 2 500 рублей меньше, чем год назад, - 25 000 рублей и 23 000 рублей соответственно. На 17% больше, чем во 2 квартале 2019 года, оказалось зарплатное предложение для кладовщиков (35 000 рублей).
В других регионах Северо-Запада зарплатная динамика по основным позициям традиционно оказалась ниже, чем в Петербурге и по России в целом. Изменения в зарплатном поле по линейным позициям были минимальны. Среднее предлагаемое финансовое вознаграждение за работу выросло лишь у администраторов на 2%, составив 33 000 рублей. Потеряли в доходе, судя по данным из вакансий на hh.ru, кассиры (-5%), продавцы (-4%) и продавцы-кассиры (-2%).