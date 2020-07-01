Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С Днем торговли: в Архангельской области кассиры стали меньше получать

. В преддверии Дня работника торговли, который отмечается в России 25 июля, аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали свыше 300 000 вакансий, открытых в России в ретейле с 1 марта по 22 июля, и выяснили, как росли и падали зарплаты в отрасли в период пандемии в Архангельской области и других регионах Северо-Запада.

Компании, специализирующиеся на розничной торговле, с начала марта на hh.ru разместили более 1 695 вакансий в Архангельской области, из них 1 326 предложений о работе были ориентированы на представителей профобласти продаж. Средняя предлагаемая зарплата в ретейле осталась на уровне прошлого года – 30 000 рублей. Прирост на 6% отмечен в других регионах Северо-Запада. По России в целом, напротив, зарплаты в рознице за год снизились на 8% - с 32 500 рублей до 30 000 рублей.

Наибольшее снижение предлагаемой зарплаты по стране по линейным позициям наблюдалось на позициях продавца (-9%) и мерчендайзера (-8%). По общероссийским показателям в апреле-июне соискателям на данные должности предлагали на 2 000 – 2 500 рублей меньше, чем год назад, - 25 000 рублей и 23 000 рублей соответственно. На 17% больше, чем во 2 квартале 2019 года, оказалось зарплатное предложение для кладовщиков (35 000 рублей).

В других регионах Северо-Запада зарплатная динамика по основным позициям традиционно оказалась ниже, чем в Петербурге и по России в целом. Изменения в зарплатном поле по линейным позициям были минимальны. Среднее предлагаемое финансовое вознаграждение за работу выросло лишь у администраторов на 2%, составив 33 000 рублей. Потеряли в доходе, судя по данным из вакансий на hh.ru, кассиры (-5%), продавцы (-4%) и продавцы-кассиры (-2%).

 

24 июль 11:02 | : Экономика

Главные новости


«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы
«Нами проверяли прочность спортивных трибун». К 40-летию Московской Олимпиады
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (237)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20