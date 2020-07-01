Архангельские овощи в борьбе с завозными. Еще раз о пользе тепличных хозяйств и вреде торговой мафии

Директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев продолжает тему тепличных хозяйств:
Несколько слов о такой отрасли сельского хозяйства, как выращивание овощей в защищённом грунте. А попросту - в теплицах.
В Архангельской области раньше тепличные комплексы стояли вблизи каждого крупного города для снабжения населения свежими овощами. Во времена развала все они были ликвидированы. Сохранилась лишь одна - в Северодвинске, да и то работающая не на всю мощность.
Ранее я уже писал, что самая главная беда теплиц - дорогое отопление - но есть способ, как его можно резко уменьшить с помощью перевода на торф. Таким образом, теплицы на этом повсеместно распространённом и очень дешёвом природном материале будут весьма эффективны. Но в случае, если они выберут правильную стратегию работы. Ведь главное у нас не произвести товар - а его реализовать! А вот тут сложностей ещё больше!
Я не единожды подчёркивал, что в нашей области нет условий для реализации местной продукции. Более того, местного производителя просто гоняют отовсюду! Хороший пример как у Северодвинского тепличного комбината забрали всю сеть киосков в Архангельске, где он ранее продавал свои овощи.
Казалось бы, нет ничего проще, чем продать выращенные тобою овощи - пришёл на рынок, а если много продукции, то в торговую сеть и вуаля! Но на деле всё не так. На рынках сидит местная мафия торговцев, реализующих продукцию с оптовых баз, и они нового производителя не потерпят. А, чтобы попасть в ТС, надо очень много всего сделать.
Главное, ТС всегда возьмёт лишь то, на что есть спрос, а предложения не хватает. Если мы ведём речь о продукции теплиц, то скажу сразу - продать собственные огурцы и помидоры шансов нет никаких! По огурцам в стране серьёзное перепроизводство (123 % потребности), а по помидорам, хотя собственное российское производство всего 70% от потребностей, но импортируется ещё примерно столько же! Таким образом, эти овощи для наших будущих тепличников заранее невыгодны. Будем искать другие варианты!
Согласно данным федеральных аналитиков, спрос на остальные овощи защищённого грунта громаден! Потому что их практически нет! Перец, редис, баклажаны, салаты и прочая зелень в нашей стране пока производятся в ничтожно малых количествах! Валовый объём производства всех остальных овощей и зелени в стране составил в 2019 году всего 39 тыс. тонн (в 2018 было 37 тыс. тонн). Что составляет лишь 14% от потребности рынка! Так что в основном все эти прочие овощи везутся из-за рубежа - порядка 262 тыс. тонн экспортируется.
Заграничная продукция всегда проиграет местной даже из-за курсовой разницы валют и длинной логистике. Так что, вот она - ниша! Патиссоны, баклажаны, перец, зелень и прочее - вот что позволит не просто рентабельно работать, но и завоёвывать рынки других регионов страны! Конечно, если власть изменит свою политику и начнёт помогать своим производителям по реализации их продукции.
А учитывая, что объёмы торфа у нас в регионе запредельно громадны, учитывая, что его стоимость стремится к нулю, эксплуатационные затраты на теплицы будут невысоки. Необходимо лишь проработать госпрограмму по стимулированию строительства этих агрокомплексов в регионе.
‼Странно, что это предложение, как и многие другие мои инициативы, не были ранее выдвинуты Агентством Регионального Развития или МинАгроПромом или МинЭкономом области... Очевидно - у них задачи поднять экономику Поморья нет... Наверное, пора менять их кадры и новым ставить такие задачи!