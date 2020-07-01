Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У выпускников вузов есть шанс трудоустроится даже без опыта работы

Молодых специалистов принимают на работу 64% работодателей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, заинтересованы ли российские компании в выпускниках вузов без опыта работы. В опросе приняли участие 700 представителей кадровых служб из всех округов страны.

64% работодателей готовы принять на работу недавних студентов без опыта работы. 28% компаний отказывают выпускникам вузов в трудоустройстве. 

15% компаний, готовых принять выпускников без опыта, чаще всего устраивают молодых специалистов на вакансии ассистента или помощника. Должность менеджера по продажам или менеджера по работе с клиентами предлагают выпускникам в 14% компаний. Любые начальные позиции — в 13% организаций. По 12% работодателей берут выпускников в стажеры или трудоустраивают на вакансии продавца. На позиции ИТР принимают молодых специалистов в 11% российских компаний. Выпускники вузов без опыта могут занять должности оператора call-центра (8%), офис-менеджера (6%), IT-специалиста или рабочего (по 4%). Молодых специалистов трудоустраивают на позиции бухгалтера или логиста по 3% компаний. По 2% работодателей берут недавних студентов на позиции преподавателей, фармацевтов, врачей и медсестер. Еще 2% принимают выпускников на любые позиции и сами обучают их азам профессии. Среди других позиций для выпускников без опыта кадровики указывали должности агронома, ветеринара, повара, менеджера по подбору персонала и дизайнера (22%). 

Аналогичные исследования прошлых лет показывают, что наибольшую заинтересованность в выпускниках вузов работодатели демонстрировали в 2013 году: тогда 72% компаний принимали на работу молодых специалистов. Сложнее всего найти работу выпускникам вузов было в посткризисном 2009 году: их трудоустраивали только 54% компаний.

24 июль 07:32 | : Экономика

Главные новости


«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы
«Нами проверяли прочность спортивных трибун». К 40-летию Московской Олимпиады
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (230)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20