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Россияне сформировали образ идеального руководителя

Молодежь больше ценит начальников постарше, сотрудники 30—45 лет — руководителей-ровесников, работники старше 45 лет — более молодых управленцев. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян: лучший руководитель — какого он возраста и пола? В опросе приняли участие 7000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего в их жизни начальника, 57% россиян назвали мужчину, 22% — женщину. Причем женщины почти в 2,5 раза чаще мужчин называли лучшими руководителями женщин (32 против 13% соответственно).

Любопытные тенденции наблюдаются в соотношении возрастов начальства и подчиненных. Так, те, кто встретился со своим лучшим руководителем, будучи в возрасте до 30 лет, чаще всего называли идеальными руководителей старше себя. Россияне, кому повезло в 30—44 года начать работать под руководством идеального человека, больше ценят своих ровесников. Сотрудники старше 45 лет чаще называют идеальными руководителей моложе себя. Средний же возраст идеального руководителя — 43 года.

23 июль 07:58 | : Экономика

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