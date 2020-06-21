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Молочные реки, архангельские берега

Неутомимый общественник, он же директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев продолжает вскрывать «нарывы» регионального агропрома:

Интересные данные опубликовал "Центр изучения молочного рынка" за 2019 год.

Они сообщают, что лидером по производству молока в стране стал Краснодарский край, который произвёл 313,5 тысяч тонн питьевого молока.

Среди лидеров по производству питьевого молока - Московская область и Москва с результатом 306,13 тысячи тонн, Татарстан – 246,31, Красноярский край - 228,53, Свердловская область – 219,3, Ленинградская область и Санкт-Петербург – 217,28, Нижегородская область – 209,75, Удмуртия – 200,57, Кемеровская область – 178,97, Белгородская область – 170,7.

Архангельская область далеко не лидер - по данным этого центра, мы производим порядка 110,9 тысяч тонн молока. Цифры взяты, по-видимому, из отчётов областного МинАгроПрома. Среди производителей нашей области числится несколько закрытых агропредприятий...

Кстати, по данным облстата в области производится ещё почти 40% молока в личных хозяйствах, которое нигде не показывается, и продаётся "с рук". Так что, если бы этот учёт был налажен, то мы бы значительно поднялись в этом рейтинге и приблизились к лидерам!

Интересно, что на графиках аналитиков показано, что до 2014 года область производила молока почти в 2 раза больше. Резкий спад произошёл именно при губернаторе Орлове, о чём я все эти годы и пишу, но чиновники хотя и не согласны - возразить приводимым цифрам не могут. Вот и здесь мои слова подтверждены.

Некоторые говорят: понятно, что на юге молоко производить выгоднее - рядом растёт зерно, комбикорма значительно дешевле, тепла больше, отсюда и экономия на строительстве плюс длинное лето. Но в списке лидеров не только южане - Красноярский край, Ленинградская область имеют примерно тот же климат, что и мы! Значит, опять дело не в климатических особенностях, а в работе власти и созданных чиновниками условиях для фермерства.

Что ещё интересного в этих данных? То, что молзаводы Поморья перерабатывают, по их данным, всего 66,2 тысячи тонн молока. Практически лишь половину производимого в области молока! И это без учёта молока из ЛПХ. При этом мы знаем, что молзаводы почти половину перерабатываемого молока покупают за пределами области!

Как же так? Производство молока у нас более, чем в 2 раза превышает его переработку?! Значит, субсидируя из бюджета производство молока - мы субсидируем производителей других регионов - которые могут себе позволить снижать закупочные цены на молоко из нашей области!

Ну и нужно понимать, что за покупкой молзаводами молока-сырья часто скрывается приобретение сухого молока и прочего сырья для молочного производства... Вообще - это серьёзный показатель того, что количество молокоперерабатывающих производств в области недостаточно! Понятно, что, если бы мы продавали молоко в упаковке, а не сырое молоко, то доходность агробизнеса и бюджетов резко бы возросла!

Кстати, молзаводы тоже уронили свою переработку в 2 раза и тоже после 2014 года...

Всё это свидетельствует о том, что мы вполне способны выйти в лидеры по производству молока. Но нам необходимо строить новые небольшие фермы и крайне важно начать ставить модульные маленькие молокоперерабатывающие предприятия, как это было ещё лет 20 назад. Это создаст массу новых рабочих мест на селе и даст увеличение доходов в бюджеты.

Деревне нужна работа, и мы можем её ей дать! Нужно лишь переориентировать господдержку с неэффективного субсидирования крупного бизнеса по произведённой продукции на эффективные малые и средние фермы, работающие в кооперации с переработкой и сбытом.  

22 июль 09:17 | : Экономика

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