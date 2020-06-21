Мнение: Рынок труда восстановится к концу этого года

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о восстановлении экономики и росте числа рабочих мест.
По его словам, коронавирус сильно ударил по малому и среднему бизнесу, однако сейчас страна выбирается из экономической ямы.
«Это был самый глубокий кризис. Мы зафиксировали самое глубокое падение активности работодателей. Однако отскок до 70% произошел довольно быстро. В предыдущие кризисы мы наблюдали менее драматичные падения: падало примерно на 30%, хотя и это, на самом деле, очень много. А потом шло очень медленное восстановление», – рассказал Захаров.
На данный момент рынок труда восстановился на 76% от докризисного. В конце апреля, во время пика пандемии, активность рынка труда была на отметке в 42%.
«На данный момент на SuperJob опубликовано порядка 300 000 объявлений о вакансиях. Это около 1 млн рабочих мест в самых разных отраслях. Зовут абсолютно всех. Всегда достаточно сложно отвечать на вопрос, кого зовут больше – поваров или уборщиц в рестораны? Всех зовут», – подчеркнул основатель SuperJob.
По его прогнозам, рынок труда восстановится до конца года на 90% от докризисного при условии, что второй волны коронавируса не будет. При этом спрос на специалистов, работающих удаленно, снижаться не будет.