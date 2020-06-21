Навстречу зиме: Капремонт систем теплоснабжения МКД должен быть завершен до 1 сентября

Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов– сегодня главный приоритет в работе регоператора и наших подрядчиков. Все 43 объекта, по которым ведутся работы по ремонту систем ТСН, должны быть завершены и сданы до 1 сентября. В настоящее время комиссиями приняты 5 объектов.
Капремонт внутридомовых инженерных систем тепоснабжения предусматривает полную замену системы отопления – от розливов в подвале и на чердаке - до квартир на верхних этажах. Однако с 2020 года Фонд капремонта Архангельской области принял решение не менять квартирные стояки. Причиной стали отказы собственников в допуске в свои квартиры представителей подрядных организаций. Так продолжалось несколько лет. Поэтому теперь данные работы возможны только по решению общего собрания собственников и через дополнительный взнос.
Также в рамках капремонта систем отопления восстанавливается подача тепла в подъездах. Все отремонтированные системы теплоснабжения проходят опрессовку. После этого дом получает паспорт готовности к началу отопительного сезона.
Каждый год подрядчики Фонда сталкиваются с тем, что не все управляющие компании передают им объекты в состоянии, при котором можно спокойно заходить в подвалы/на чердаки и приступать к ремонтным работам. Ежегодно в подвалах нескольких домов месяцами стоит вода, которую УК не собирается откачивать, или же они заселены блохами… Зачастую подрядчики, не выдержав ожидания, сами решают вопросы по отводу воды и травле насекомых. Хотя такого не должно быть – в УК задолго до начала капремонта в конкретном МКД поступает письмо с просьбой о надлежащей передаче объекта в работу. Это важно – потому что сварочные работы в затопленном подвале проводить категорически нельзя!
Так, до настоящего времени грунтовыми водами затоплен подвал на набережной Северной Двины,4 в Архангельске. Управляет домом УК «ЖЭУ «Завремстрой», куратором объекта в УК направлено письмо о необходимости осушения подвала МКД. Здесь подрядчиком, ООО СК «Константа», демонтирован нижний розлив, проложен новый, - но по объективным причинам, - не проварен. Текущее состоянии подвала отлично видно на фото, сделанных днем 20 июля.
Такой же затопленный подвал - в поселке Катунино на ул.Маркина, 2. Здесь работает ООО СК «Константа». УК – ООО «Домик». Воду откачивали, но до конца подвал не осушен. Верхний розлив здесь готов на половину, по нижнему арендаторы не дают допуск.
А вот подвал дома на ул.Лебедева, 14 в Северодвинске (УК АО "ЖКТ+") атаковали блохи. Но это полбеды. Дефектная ведомость на дом была подана с недостоверными объемами: смета была составлена по ним, в реальности же все оказалось иначе. Теперь уже вопрос стоит не столько по борьбе с блохами, сколько по доторгам на дополнительные работы.
По другим объектам ситуация выглядит следующим образом:
- Архангельск, пр.Ленинградский,3: подрядчик ООО СК «Константа» (субподрядчик ООО «ОтделТрест») 100-процентно завершил все работы. Однако трубы использовал не те, которые заложены сметой: шовные вместо бесшовных. Шовные трубы имеют меньший срок эксплуатации, поэтому Фонд намерен настаивать на полной переделке – с теми материалами, которые в смете. Все затраты по переделке подрядчик несет за свой счет.
- Архангельск, пр.Троицкий, 121/3: работает ООО «Сполохи-Монтаж». Дорасключают стояки и завершают работы по последнему подъезду. Готовятся на приемку.
- Архангельск, пр.Троицкий, 161: ООО «Конструктор» (субподрядчик ООО «Земстрой»). Демонтирован верхний розлив, закупают материалы. К нижнему розливу не приступали – по нему составлен график работ. Работы осложнены тем, что трубы проходят в полах первого этажа, где расположен военный комиссариат г.Архангельска. С руководством военкомата договоренность о проведении работ достигнута. Подрядчику направлены письма об ускорении выполнения работ.
- Архангельск, ул.Володарского, 19: ООО «Дельта-строй». Договор заключен 22 июня – не приступали еще ни к верхнему розливу, ни к подъездным стоякам. По нижнему розливу – недопуск со стороны собственников 1 этажа, где расположены коммерческие помещения. Заместитель директора Фонда Михаил Хабаров сегодня в ходе совещания дал поручение куратору жестко спросить с подрядчика за простой.
- Архангельск, ул.Выучейского, 59: ООО «СК «Константа» уже готовит систему к опрессовке, в процессе работ – отводы на квартирные стояки.
- Коряжма, ул.Архангельская, 7 и 27А: ООО «Сантехмонтаж» дом 7 готовит к приемке, после чего бригада переходит на дом 27А.
- Мирный, ул.Ленина, 67: ООО «Отделтрест» - приемка была, замечания устраняются.
- Мирный, ул.Ломоносова, 10: ООО «Отделтрест» - готовится к приемке на следующей неделе.
- Мирный, ул.Циргвава, 9: ООО «Стройсервис» - договор заключен в конце июня, материалы закуплены, к демонтажу розливов приступают с завтрашнего дня, 22 июля.
- Новодвинск, ул.Советов, 9: ООО СК «Константа» - выполнены работы на 65% по розливам, на 15% - по подъездным стоякам. Плановая дата завершения работ – 15 августа.
- Северодвинск, ул.Ленина, 1/31: ООО «Конструктор», на 100% выполнены работы по верхнему и нижнему розливам, завершают работы по подъездам и выходят на приемку.
- Северодвинск, ул.Ленина, 2/33: ООО «Конструктор» - полностью готов верхний розлив, на нижний не заходили – отказы со стороны собственников – владельцев коммерческой недвижимости.
- Северодвинск, пр.Труда,38: ООО «Отделтрест» - нижний розлив готов на 90%, подъездные стояки – на 60%.
- Северодвинск, пр.Труда, 8: ООО «Конструктор» - работы завершены на 100%, подрядчик готовит исполнительную документацию.
- Северодвинск, ул.Ломоносова, 14: ООО «Отделтрест» - нижний розлив готов на 95%, приступили к работам по подъездным стоякам.
- Северодвинск, ул.Ломоносова, 68: ООО «Отделтрест» - верхний розлив – 85%, нижний – 20%, подъездные стояки – 90%.
- Северодвинск, ул.Ломоносова, 74: ООО «Отделтрест» - приступили к работам с сегодняшнего дня, 21 июля.
- Северодвинск, ул.Первомайская, 1/2Д: ООО «Отделтрест» - верхний розлив – 10%, по нижнему розливу отказы – часть розлива проходит в помещениях Сбербанка на 1 этаже, там был проведен ремонт собственными силами, старые трубы собственник заменил на пластик. Стояки в подъездах также не поменять – они зашиты в нишах с отделкой.
- Северодвинск, ул.Орджоникидзе, 20: ООО «Отделтресмт», 100-процентная готовность, подрядчик готовит исполнительную документацию.
- Северодвинск, ул.Чеснокова, 4 и 6: ООО «Инженер», 100-проц.готовность, выходят на приемку.
- Верхнетоемский район, д.Кондратовская, 1 и 2: ООО «Отделтрест», по 1 дому на 90% завершены верхний и нижний розлива, с 1 августа бригада приступает к работам по дому 2.
- Вилегодский район, д.Мухонская, ул.СХТ, 5: ООО «Монтажстрой» - приемка 22 июля.
- Котласский район, пос.Вычегодский, ул.8 Марта, 5: ООО «Монтажстрой» - 100%, подрядчик готовит исполнительную документацию.
- Котлас, ул.А.Невского, 22: ООО «Монтажстрой» - только зашли на объект, приступили к демонтажу нижнего розлива и стояков в подъездах.
- Няндома, ул.Строителей, 4: ООО «Дельта-Строй» - получен допуск 22 июня, к работам не приступили по причине недопуска собственниками помещений 1 этажа.
- Онежский район, п.Малошуйка, ул.Ленина, 99: ООО «РесСтрой» - приступают к работам с 8 августа.
- Плесецкий район, п.Савинский, ул.40 лет Победы, 12: ООО «Мегстрой» - выполнен демонтаж розливов, на 42% - работы по нижнему розливу. Все материалы завезены на объект.
- Архангельск, п.Лесная речка, ш.Лахтинское, 24: ООО СК «Константа» - закончили работу по розливам, все утеплили, занимаются подъездными стояками.
- Коряжма, ул.Кирова, 15: ООО «Сантехмонтаж» - 100-% выполнено, подрядчик готовит исполнительную документацию и выходит на приемку.
- Приморский район, п.Беломорье,5: ООО СК «Константа» - сдан.
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