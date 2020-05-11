Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почему Соловки «пропели» туристическое лето. И немного об «арктическом гектаре»

Своими размышлениями делится участник Ассоциации «Вольное дело» и независимый соловецкий гид Олег Кодола:

  1. Стало много туриста, который «видал эту рашку в гробу», и все отпуска проводил исключительно за границей: от пляжного бухалова Египта и Турции до утончённых «5 звёзд» Европы, Дальнего Забугорья и стран Восточной Экзотики. Этот турист, пустившийся на вынужденное исследование родных просторов, обнаружил совсем не то, что мог себе представить. Например, на Соловках и в Кеми количество тур.услуг резко сократилось: до сих пор закрыты некоторые гостиницы и почти весь общепит, существенно меньше экскурсионки, мало скоростных катеров... «Почему и доколе?» – вопрошает новый внутренний турист. Поясняю. Но прежде воткну перед каждым пунктом красивых картинок, чтобы не скучно было. Названий не дам – места для многих известные.
  1. Дорогие и уважаемые туристы....
    Государство разрешило вам кое-как путешествовать, а нам – частично работать. Соловки открыли 5 дней назад. Большая часть обслуживающего персонала (горничные/администраторы/кухня/эксплуатация/кейтеринг/логистика/гиды) ещё не успели приехать, а некоторые просто не приедут, потому что беломорское лето зашло за середину, осталось 30 дней активного сезона. Обслуживающий персонал сокращён до необходимого минимума, запускать инфраструктуру туризма «на 100% от прошлогодней» – поздно. Да и оборотных средств на это не хватит. Все финансовые циклы туризма нарушены, действия государства по поддержке тур.отрасли привели к потере (в оптимистичном прогнозе) всей годовой прибыли, по крайней мере – в нашем кластере.
  1. Прошло 5 дней после «открытия Соловков со справками об отсутствии COVID-19». Знаете, что интересно... Что-то не видно «отложенного спроса», «резкого роста» и прочих «отскоков»: рейсовые суда ходят полупустыми в середине июля (Лето! Солнце! Штиль!); частные катера (которых половина от прошлогодних) – и те иногда простаивают. Судя по сетке наших бронирований, едет сплошной «индивидуальный турист», ошалевший от знакомства с Родиной, или «самостоятельные сборные группы» – настоящие сталкеры «чёрного» российского туризма. Групп от официальных туроператоров пока мало.
  1. Обратная сторона вопроса: мы уже отказываем в бронировании экскурсий до 24 июля – нет мест. По причинам, изложенным выше. В течение недели соберутся все «независимые» гиды – Кодола, Исаченко, Стрижаков, Шаронова, Губич, Розова, Корольков. Без службы турдлидеров, с урезанным туристско-информационным центром. При этом, я уверен, что до конца сезона «Независимые гиды» будут работать в напряжённом темпе, по две экскурсии в день на каждого, но... за 30 дней не сделаешь того же, что за 90.
  1. В условиях резкого сокращения и спроса, и предложения, государство озаботилось развитием внутреннего туризма. Придумали новую фишку: гектар в Арктике. В Арктике, Карл! Говорят, там можно развивать туризм. К слову, я сам из Арктики: родился в Воркуте, тружусь на Соловках. Но даже у меня, заклятого арктофила, возникает вопрос: что с этим гектаром делать? Ведь туризм здесь развивали ещё в 40-ых XX века, но исключительно принудительно. За пределами населённых пунктов – сплошная арктическая целина: без дорог, электричества, мобильной связи, канализации, водоснабжения и утилизации мусора. А там, где есть хотя бы чуть инфраструктуры – всё съедено и поделено. Арктический гектар для развития туризма – это даже не чемодан без ручки. Это открытый конкурс на должность Сизифа-дурачка. Многие из начавших бросят эту затею на этапе оформления документов и оплаты разных кадастров/экспертов/требований. Уверен, что громкими заявлениями и кончится, потому что о строительстве дорог, аэропортов и причалов ничего не слышно. А без них гектары не освоить, увы.
20 июль 13:30 | : Экономика

Главные новости


Школьники Архангельской области останутся без бесплатного горячего питания
Можно гулять по Соловкам и брачеваться. Новый Указ Александра Цыбульского
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (192)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20