Почему Соловки «пропели» туристическое лето. И немного об «арктическом гектаре»

Своими размышлениями делится участник Ассоциации «Вольное дело» и независимый соловецкий гид Олег Кодола:
- Стало много туриста, который «видал эту рашку в гробу», и все отпуска проводил исключительно за границей: от пляжного бухалова Египта и Турции до утончённых «5 звёзд» Европы, Дальнего Забугорья и стран Восточной Экзотики. Этот турист, пустившийся на вынужденное исследование родных просторов, обнаружил совсем не то, что мог себе представить. Например, на Соловках и в Кеми количество тур.услуг резко сократилось: до сих пор закрыты некоторые гостиницы и почти весь общепит, существенно меньше экскурсионки, мало скоростных катеров... «Почему и доколе?» – вопрошает новый внутренний турист. Поясняю. Но прежде воткну перед каждым пунктом красивых картинок, чтобы не скучно было. Названий не дам – места для многих известные.
- Дорогие и уважаемые туристы....
Государство разрешило вам кое-как путешествовать, а нам – частично работать. Соловки открыли 5 дней назад. Большая часть обслуживающего персонала (горничные/администраторы/кухня/эксплуатация/кейтеринг/логистика/гиды) ещё не успели приехать, а некоторые просто не приедут, потому что беломорское лето зашло за середину, осталось 30 дней активного сезона. Обслуживающий персонал сокращён до необходимого минимума, запускать инфраструктуру туризма «на 100% от прошлогодней» – поздно. Да и оборотных средств на это не хватит. Все финансовые циклы туризма нарушены, действия государства по поддержке тур.отрасли привели к потере (в оптимистичном прогнозе) всей годовой прибыли, по крайней мере – в нашем кластере.
- Прошло 5 дней после «открытия Соловков со справками об отсутствии COVID-19». Знаете, что интересно... Что-то не видно «отложенного спроса», «резкого роста» и прочих «отскоков»: рейсовые суда ходят полупустыми в середине июля (Лето! Солнце! Штиль!); частные катера (которых половина от прошлогодних) – и те иногда простаивают. Судя по сетке наших бронирований, едет сплошной «индивидуальный турист», ошалевший от знакомства с Родиной, или «самостоятельные сборные группы» – настоящие сталкеры «чёрного» российского туризма. Групп от официальных туроператоров пока мало.
- Обратная сторона вопроса: мы уже отказываем в бронировании экскурсий до 24 июля – нет мест. По причинам, изложенным выше. В течение недели соберутся все «независимые» гиды – Кодола, Исаченко, Стрижаков, Шаронова, Губич, Розова, Корольков. Без службы турдлидеров, с урезанным туристско-информационным центром. При этом, я уверен, что до конца сезона «Независимые гиды» будут работать в напряжённом темпе, по две экскурсии в день на каждого, но... за 30 дней не сделаешь того же, что за 90.
- В условиях резкого сокращения и спроса, и предложения, государство озаботилось развитием внутреннего туризма. Придумали новую фишку: гектар в Арктике. В Арктике, Карл! Говорят, там можно развивать туризм. К слову, я сам из Арктики: родился в Воркуте, тружусь на Соловках. Но даже у меня, заклятого арктофила, возникает вопрос: что с этим гектаром делать? Ведь туризм здесь развивали ещё в 40-ых XX века, но исключительно принудительно. За пределами населённых пунктов – сплошная арктическая целина: без дорог, электричества, мобильной связи, канализации, водоснабжения и утилизации мусора. А там, где есть хотя бы чуть инфраструктуры – всё съедено и поделено. Арктический гектар для развития туризма – это даже не чемодан без ручки. Это открытый конкурс на должность Сизифа-дурачка. Многие из начавших бросят эту затею на этапе оформления документов и оплаты разных кадастров/экспертов/требований. Уверен, что громкими заявлениями и кончится, потому что о строительстве дорог, аэропортов и причалов ничего не слышно. А без них гектары не освоить, увы.