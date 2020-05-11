"ЭкоИнтегратор" продолжает борьбу с несанкционированными свалками мусора

Благодаря обращениям жителей вновь выявлено 27 свалок в различных районах Архангельской области. «ЭкоИнтегратору» сообщали о мусорных завалах в лесах Вельского, Красноборского, Холмогорского, Нандомского и Котласского районов.
Не так давно поступила информация о свалке близ поселка Горки Холмогорского района. По словам местных жителей, гора мусора образовалась «благодаря» перевозчику, которого наняли, чтобы вывезти накопившийся в сараях старый хлам.
В Красноборском районе активные жители помогли выявить и оформить свалку возле деревень Большая и Верхнее Шилово. В Приморском районе пожаловались на свалку в районе СНТ «Якодник».
Специалисты регионального оператора провели проверку всех сообщений и составили акты. Согласно процедуре ликвидации несанкционированных свалок, убирать их будет собственник земли. В течении 30 дней с момента получения уведомления и соответствующих документов. Если этого не сделают, региональный оператор уберет за свой счет, но средства в судебной порядке будут взысканы с собственника земельного участка, где находится несанкционированная свалка.
Активная работа Регионального оператора уже дает свои результаты. Так, благодаря совместной работе с администрацией Вельского района в июне была ликвидирована свалка в деревне Петуховская. А для жителей деревни оборудована дополнительная контейнерная площадка.
В Онеге продолжается уборка несанкционированных свалок, появившихся в результате того, что из некоторых районов города до прихода РегОператора не был налажен вывоз ТКО. Сейчас там установлены контейнеры и регулярно приходят мусоровозы. А свалки - совместными усилиями Регионального оператора, местного перевозчика и районной администрации - постепенно ликвидируют.
Обращаем внимание жителей Архангельской области, что к утилизации отходов надо относится ответственно. За нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрены виды ответственности для физических и юридических лиц, в том числе ст. 8.2 за нарушения при обращении с отходами. Статьей 254 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за порчу земель, в том числе за загрязнение земель продуктами хозяйственной или иной деятельности (отходами).
Не оставляйте пакет с мусором в лесах, местах отдыха. Довезите его до ближайшего контейнера, таким образом вы внесете свой вклад в сохранение экологии региона.
Обратиться к Региональному оператору и сообщить о несанкционированных свалках можно:
- по телефону колл-центра (8182) 63-70-02,
- на электронный адрес hotline@eco - tko . ru ,
- письменным обращением по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 15 к.1, 1 этаж, пом. 26