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Инициативные работники падают в цене

В непростые для бизнеса времена ценить инициативных работников стали меньше. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как относятся к деятельным сотрудникам коллеги, руководители и трудовые коллективы в целом. В опросе приняли участие 1600 экономически активных работающих россиян из всех округов страны.

К инициативам коллег более двух третей россиян относятся положительно (68%), еще 23% — нейтрально. Лишь 3% воспринимают инициативу сослуживцев негативно. 

Чем выше уровень дохода, тем больше позитива в адрес инициативных коллег: 54% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 74% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб.

О положительном отношении руководства и коллектива к энтузиастам рассказали 33 и 32% работающих россиян соответственно, о нейтральном — 34 и 39%. Начальство 15% респондентов отрицательно реагирует на инициативы работников. 14% россиян говорят о негативном восприятии инициативы сослуживцев их трудовыми коллективами. 

Оценивая отношение к инициативным работникам со стороны руководства и коллектива, положительные оценки чаще оставляла молодежь до 24 лет (46 и 41% соответственно). 

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, к инициативным коллегам россияне несколько охладели: 10 лет назад положительно оценивал энтузиастов 71% респондентов, сегодня — 68%. Россияне также стали реже отмечать позитивное отношение к инициативе со стороны руководства (38% в 2010 году и 33% сейчас) и рабочих коллективов (35 и 32% соответственно).

19 июль 08:24 | : Экономика

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