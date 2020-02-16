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"Безработица расти не будет". ХедХантер о ситуации на рынке труда

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров прокомментировал рост Индекса рынка труда, а также спрогнозировал уровень безработицы на ближайший год.

По его мнению, работодательская активность продолжит медленно расти – на данный момент Индекс рынка труда составляет 76% от докризисного.

«Мы не вышли на плато. Восстановление активности идет со скоростью 1% в неделю. Активность работодателей восстанавливается быстрее, чем активность соискателей: многие находятся на дачах или вернулись домой, в небольшие города, и ждут осени», – рассказал Захаров.

По его мнению, роста реальной безработицы ждать не стоит, однако число зарегистрированных безработных продолжит расти.

«Думаю, в сентябре мы увидим дополнительный рост регистрируемой безработицы. Если новых ограничений не будет, то в ближайший год безработица будет колебаться вокруг цифры в 10 млн», – отметил основатель SuperJob.

Опасений насчет второй волны коронавируса, по его мнению, быть не должно – соответственно, и возобновления ограничительных мер ждать не стоит.

«Я думаю, что второй волны не будет. Вирус с нами навсегда и будет проявляться, как сезонное ОРВИ. Поэтому, полагаю, больше ограничения вводиться не будут, и мы пойдем по пути медленного восстановления экономики», – заявил Захаров.

18 июль 07:56 | : Экономика

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