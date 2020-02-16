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Кто захламляет контейнерные площадки в архангельских дворах и как с этим бороться?

 

Около 200 юридических лиц в июле уже получили уведомления о необходимости заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области проводит выездные проверки и выявляет предпринимателей, которые незаконно утилизируют отходы.

С 1 января 2020 года согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ все твердые коммунальные отходы с территории Архангельской области могут вывозится только через договор с региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».

Но из 14 тысяч юридических лиц позаботились о легальном вывозе ТКО чуть менее 4 тысяч. Нежелание выходить «из тени» провидит к неприятным последствиям: одни предприниматели подбрасывают мусор на контейнерные площадки многоквартирных домов, другие оплачивают услуги перевозчиков-нелегалов, которые сваливают отходы за городом на стихийные свалки.

Региональный оператор призывает горожан совместными усилиями выявлять нарушающих закон юридических лиц.

Только в июне 2020 года по обращению глав администраций округов, различных представителей собственников жилья, Управляющих компаний, ТСЖ города Архангельска были выявлены семь юридических лиц, захламляющие дворовые территории и контейнерные площадки. В результате совместной работы с шестью из них заключены договоры на вывоз ТКО, а также идет процесс установки дополнительных контейнеров.

Сообщайте о юридических лицах, которые размещаются в ваших домах и захламляют контейнерные площадки. По результатам обращений будут приняты соответствующие меры. Уверены, что такая совместная работа позволит сделать наши дворы чище!

Обратиться к Региональному оператору можно:
- по телефону колл-центра (8182) 63-70-02,
- на электронный адрес hotline@eco-tko . ru ,
- письменным обращением на адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 15 к.1, 1 этаж, пом. 26

17 июль 13:32 | : Экономика

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