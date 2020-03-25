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Кадровые агенства считают, что малый бизнес в Поморье стал оживать

Число предложений о работе от компаний из сегмента малого бизнеса в Архангельской области в июне увеличилось на 65% по сравнению с маем. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада. В целом, с марта по июнь представители малого бизнеса разместили на hh.ru более 1 195 вакансий, из них почти 450 предложений о работе были открыты в июне, таким образом, на одного такого работодателя в среднем приходилось 2 вакансии.

Так же за первый месяц лета выросла активность компаний из сегмента среднего бизнеса и частных предпринимателей – на 22% и на 137% к маю 2020 года соответственно. Если сравнивать с показателями июня 2019 года, число вакансий от средних предприятий в июне выросло на 29%, а рынок вариантов занятости от частных предпринимателей увеличился на 50% год к году.

В абсолютных цифрах количество предложений о работе в среднем бизнесе за последние четыре месяца на hh.ru в Архангельской области превысило 550 штук. В результате одна компания из сегмента среднего бизнеса разместила в июне в среднем 3,7 вакансии, среди частников этот показатель оказался равен 1,4.

Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу:

“Сейчас мы наблюдаем очень медленный откат к докризисной ситуации на рынке труда в регионе. В июне архангельские работодатели разместили на 34% больше вариантов для трудоустройства специалистов из разных профессиональных областей, чем в мае текущего года, однако о быстрой стабилизации говорить не приходится – любые сравнения с показателями июня 2019 года пока далеки от оптимистичных. Компании разного масштаба сейчас просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей возобновила наем новых сотрудников, и представители малого и среднего бизнеса – не исключение, тем более, что у любой компании, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru до конца июля, есть возможность опубликовать вакансию в течение всего 2020 года бесплатно. Как показывает практика, в сегменте малого и среднего бизнеса активнее всего ведут себя компании из отраслей ИТ, строительства и недвижимости, розничной торговли, самый высокий спрос сохраняется на менеджеров по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов”.

17 июль 12:22 | : Экономика

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