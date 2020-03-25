"Юрист может оказаться журналистом". И другие тайны трудоустройства

Пресс-секретарь сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Константин Тихов рассказал о том, почему студенты ВУЗов хотят трудоустраиваться в крупные компании и том, какие выпускники чаще работают не по специальности.
По его словам, статусность компании является одним из важнейших критериев выбора места работы.
«Различные опросы студентов ВУЗов говорят о том, что крупные компании, лидеры рынка являются приоритетными для трудоустройства. Это естественный процесс – все стремятся работать в успешных компаниях. Определенное значение также имеет информированность: если название компании на слуху, у людей возникает желание в ней работать. Чем отрасль уже, специфичнее, тем более ограниченный выбор», – рассказал Тихов.
Он также обратил внимание на тот факт, что выпускники естественнонаучных направлений чаще работают по специальности.
«Когда говорим о том, какую работу чаще всего ищут молодые люди после окончания обучения, то необходимо учитывать отрасли. Все, кто связаны с естественными науками, информационными технологиями меньше подвержены выходу из профессии. И если человек работает не по специальности, а в совершенно другой сфере, то почти всегда по своему нежеланию. В гуманитарных направлениях переход из отрасли в отрасль – более частое явление: юрист по образованию легко может оказаться журналистом», – отметил пресс-секретарь SuperJob.