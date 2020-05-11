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"Уборщица - это не профессия". Известный хэдхантер недоволен рейтингом Минэкономразвития

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров прокомментировал рейтинг наиболее востребованных профессий в России, подготовленном Минэкономразвития.

Согласно ему, самым большим спросом в стране пользуются врачи, грузчики, программисты, разработчики программного обеспечения, водители, директоры по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы. Однако, по мнению Захарова, подобный рейтинг неверный.

«Программисты и разработчики программного обеспечения - одно и то же. Кроме того, в рамках данного исследования смешаны профессии и виды занятости, что неверно методологически. Сократился спрос на уборщиц, поскольку в период пандемии большинство офисов и различных помещений были закрыты. А в исследовании Минэкономразвития говорится о том, что уборщицы - в десятке наиболее востребованных профессий. Это не профессия, а вид деятельности. Для большинства это жизненные обстоятельства», – подчеркнул основатель SuperJob.

При этом нельзя отрицать рост влияния информационных технологий на рынок труда, поскольку именно смежные с IT отрасли и будут наиболее динамично развиваться.

«Еще больше стали востребованы специалисты в сфере информационных технологий и электронной коммерции. Последние занимаются переводом оффлайн продаж в онлайн. Те, кто были, и так работали, а пандемия увеличила на них спрос, в то время как новых специалистов так быстро не появилось. Тренд на специалистов в области информационных технологий продолжится. Это главное направление на данный момент, на стыке которого с различными другими областями и будут возникать новые профессии», – отметил Захаров.  

16 июль 14:04 | : Экономика

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