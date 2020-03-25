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Почему архангельские чиновники против меда?

Неутомимый общественник и директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев продолжает анализировать просчета руководства регионального агропрома:

- Обсудим такой вопрос - почему в Поморе не развито пчеловодство?

Казалось бы, ответ на него простой - потому что у нас холодно. Но ответ этот неправильный.

И пчёлы, и шмели, и осы вполне себя нормально чувствуют в наших условиях! Это подтверждают и факты того, что в дореволюционные времена, когда климат был намного суровее, сахар у нас мало кто покупал - все предпочитали мёд. В основном собственного производства!

Мёд получали и в Приморском районе, и в Пинеге, и в Мезени, и в Онеге - куда уж как севернее! Почему же сегодня Архангельский мёд есть лишь в очень маленьких количествах, и в основном он получается лишь в Устьянах, Вельске, Шенкурске и чуть-чуть в Котласском районе?

Когда мы говорим о районах производства мёда, мы видим, что они совпадают с территориями работы крупных аграрных предприятий! Не случайно ли это? Нет, не случайно!

Всё дело в том, что пчелиные пасеки всегда ставятся там, где много медоносных цветов - их пчеловоды даже специально возят поближе к цветущим в конкретное время года растениям, то к липовой роще, то к полям с подсолнечником, то к другим.

А где много цветущих одновременно полей? Правильно, там, где фермеры посадили определённые растения для сенокоса! Но у нас, как я уже неоднократно писал, фермеров осталось совсем мало, к тому же по данным МинАгроПрома области около 90% всех сельхозземель заброшено, вот и негде работать пчёлкам!

Таким образом, мы приходим к выводу - пчеловодство идёт рука в руку с растениеводством! Где есть засаженные поля, появляются и пчеловоды. Будет развиваться малый сельский бизнес - крестьяне начнут засеивать поля, появится и Архангельский мёд на наших прилавках!

Второй вопрос: стимуляции пчеловодства как один из аграрных производств. Это тоже бы оказало помощь в развитии отрасли, но этой поддержки нет, как нет поддержки и всем остальным видам малого сельского бизнеса в области...

И конечно же, дождаться своего мёда на прилавках наших магазинов, как и другой нашей местной сельхозпродукции, невозможно без создания собственных фермерских кооперативных рынков, ярмарок, магазинов. Но пока что наши власти этому противодействуют, не смотря на требования Президента РФ помочь агропроизводителям в этом вопросе...

Приходим к выводу: пчеловодство один из перспективных видов деятельности на селе! В каждом населённом пункте может быть создано несколько пчелиных пасек в случае, если фермеры начнут обрабатывать поля для других аграрных производств. Продукция пчеловодства - один из самых ценных и востребованных товаров, в том числе и на архангельском рынке!

Всё это даст серьёзное количество новых рабочих мест на селе, доход для сельского бизнеса и муниципальных бюджетов! А горожане перестанут покупать псевдо-мёд из китайских заводов по его производству!  

15 июль 08:45 | : Экономика

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