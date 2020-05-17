"Врач скорой помощи" в пятерке лидеров вакансий по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Территориальный управляющий - https://bit.ly/3gLJtvs (от 144 000 до 180 000 руб. до вычета НДФЛ)
Директор филиала - https://bit.ly/2Zp9KcU (от 120 000 руб. на руки)
Флайт-менеджер (бортпроводник) - https://bit.ly/3guyFl4 (от 100 000 руб. на руки)
Главный инженер по производству - https://bit.ly/2ZAh9VQ (от 100 000 руб. на руки)
Врач скорой медицинской помощи - https://bit.ly/2Og62w6 (от 83 670 руб. до вычета НДФЛ)