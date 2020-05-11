В Архангельске прекращено громкое дело о банкротстве

Громкое не по сумме иска, а из-за конфликта интересов – должник занимался утилизацией (резкой) военных кораблей по договору с Министерством обороны РФ,
С иском к метало-перерабатывающему заводу «Аскона» выступил частный предприниматель Александр Дищенко, которому предприятие за оказанные услуги задолжало 1.47 млн. рублей. Истец настаивал на введение внешнего наблюдения… что завод никак не устраивало.
В итоге долг был погашен полностью, с процентами. Удовлетворенный Дищенко обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о прекращении дела по банкротству.