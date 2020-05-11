Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске прекращено громкое дело о банкротстве

Громкое не по сумме иска, а из-за конфликта интересов – должник занимался утилизацией (резкой) военных кораблей по договору с Министерством обороны РФ,

С иском к метало-перерабатывающему заводу «Аскона» выступил частный предприниматель Александр Дищенко, которому предприятие за оказанные услуги задолжало 1.47 млн. рублей. Истец настаивал на введение внешнего наблюдения… что завод никак не устраивало.

В итоге долг был погашен полностью, с процентами. Удовлетворенный Дищенко обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о прекращении дела по банкротству.

13 июль 08:01 | : Экономика / Происшествия

Главные новости


Журналисты в клеточку, или Прессуха в условиях коронавируса
Цыбульский: «Бездудный не уполномочен отказываться от объединения регионов»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (129)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20