«Севералмаз» возобновил добычу алмазов на Ломоносовском ГОКе

Из заявления компании:
Обогатительная фабрика Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», входящего в группу АЛРОСА, возобновила работу после временной приостановки.
Производственная деятельность, приостановленная в середине мая, возобновилась 8 июля и продлится до 8 октября 2020 года. За время работы сменится три вахты по 30 дней. Решение об увеличении продолжительности вахты принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Перед заездом на вахту все сотрудники проходят тестирование на вирус.
За третий квартал 2020 года фабрика планирует обработать 855 тыс. тонн руды.
С 8 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года, как уже сообщалось, работы на обогатительном переделе ЛГОКа будут остановлены, обогатительная фабрика будет законсервирована.
Реагируя на ситуацию, сложившуюся в глобальной алмазно-бриллиантовой отрасли из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, АЛРОСА принимает комплекс мер по снижению издержек, по итогам реализации которого добыча алмазов группой в 2020 году может составить 28-31 млн карат по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн карат.
Напомним, «Севералмаз» приостановил работы на обогатительном пределе 16 мая текущего года. По мнению наблюдателей, это было сделано не только из-за профилактики коронавируса (заразилось несколько десятков вахтовиков), но и из-за падения мирового спроса на драгоценные камни.