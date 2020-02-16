Инкассатор в Архангельске - гладиатор со средней зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Инкассатор в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 49 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре – 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
Для работы инкассатором сотрудник должен обладать хорошим здоровьем, физической выносливостью, быть готовым к нагрузкам. Инкассатору придется постоянно перевозить тяжелы мешки с купюрами, мелкими монетами, золото. Также нельзя забывать и о бронежилете. Несмотря на то, что самые современные бронежилеты достаточно легкие (около 3-5 килограммов), носить их на протяжении всего дня далеко не просто. Кроме того, в экипировке инкассатора почти всегда присутствует оружие – автомат или пистолет. Что касается специальных приборов – таких, как детектор валют, счетчики денег, то инкассатору для работы они не нужны – все предварительно считается в кассе банка, а сотрудник перевозит уже запакованные мешки.
Очень важной является психологическая подготовка инкассатора. Большое значение имеют такие личные качества, как спокойствие, выдержка, умение принимать правильные решения в экстренных ситуациях, выносливость. Ведь инкассатор является живой мишенью для многих, кто ищет легкой наживы, поэтому они должны быть всегда начеку, готовыми к неприятностям и нападениям. Немаловажно и то, что инкассатор владеет оружием и вынужден его использовать в случае нападения – далеко не все люди могут стрелять в других людей. Многие боятся пистолета, испытывают подсознательный страх, что он выстрелит. Поэтому инкассаторы при приеме на работу проходят серьезную медицинскую проверку и на протяжении всего срока службы находятся под постоянным наблюдением психологов.