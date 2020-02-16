Главный инженер - по зарплате всем пример. Самые вкусные вакансии этой недели в Архангельской областие

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Геодезист - https://bit.ly/2VKh9kY (от 110 000 руб. до вычета НДФЛ)
Флайт-менеджер (бортпроводник) - https://bit.ly/3guyFl4 (от 100 000 руб. на руки)
Главный инженер по производству - https://bit.ly/2ZAh9VQ (от 100 000 руб. на руки)
Юрисконсульт - https://bit.ly/3gs9Y8R (от 100 000 руб. на руки)
Сборщик- достройщик судовой (сборщик КМС) АСЗ - https://bit.ly/2BS2WvF (от 70 000 до 110 000 руб. до вычета НДФЛ)