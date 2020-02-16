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Главный инженер - по зарплате всем пример. Самые вкусные вакансии этой недели в Архангельской областие

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области: 

Геодезист - https://bit.ly/2VKh9kY (от 110 000 руб. до вычета НДФЛ)

Флайт-менеджер (бортпроводник) - https://bit.ly/3guyFl4 (от 100 000 руб. на руки)

Главный инженер по производству - https://bit.ly/2ZAh9VQ (от 100 000 руб. на руки)

Юрисконсульт - https://bit.ly/3gs9Y8R (от 100 000 руб. на руки)

Сборщик- достройщик судовой (сборщик КМС) АСЗ - https://bit.ly/2BS2WvF (от 70 000 до 110 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

08 июль 12:38 | : Экономика

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