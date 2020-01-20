Ремонт железнодорожного моста через Северную Двину ненадолго повлияет на работу "ЭкоИнтегратора"

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоИнтегратор» информирует. В связи с закрытием на ремонт железнодорожного моста в период с 7 по 10 июля возможно смещение графиков вывоза отходов с Левого берега, Приморского района и Новодвинска.
Данные территории обслуживают транспортный оператор ООО «ЭкоПрофи» и ООО «АСТ». Мусоровозы работают в плановом режиме, но из-за «пробок», образовавшихся на Краснофлотском мосту, не исключены задержки с вывозом отходов. Трудности в движении добавляет и то, что Краснофлотский мост также находится на ремонте, и движение по мосту существенно ограничено.
Диспетчерская служба регионального оператора отслеживает все обращения жителей и контролирует ситуацию.
Приносим извинения за возможные неудобства.