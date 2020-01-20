Пока вы отдыхали. К архангельскому СИЗО решили пристроить новый корпус

На территории следственного изолятора №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) начались инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на месте строительства нового режимного корпуса.
В мае на проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства региональным УФСИН заключен государственный контракт с ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России.
Подрядной организацией уже произведена съемка местности СИЗО, а также прилегающей территории. В рамках инженерно-геологических изысканий проведено бурение скважины на глубину 18 метров с отбором проб, для проведения лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов и дальнейшего
выполнения камеральных работ. Планируется произвести бурение еще двух скважин.
После этого будут выполнены инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания, а также проведена археологическая разведка.
Напомним, что в соответствии с федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, в СИЗО-1 запланировано строительство режимного корпуса на 300 мест, оно будет проведено после
всех подготовительных работ в 2023-2024 годах.
P.S. Арбитражный суд Архангельской области тоже решил отгрохать себе новое здание стоимостью почти в миллиард. Видимо, тенденция…