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Россияне против снижения зарплаты из-за проблем в экономике

Каждый второй россиянин согласен снизить уровень зарплатных притязаний ради трудоустройства, однако только каждый 10 готов уступить больше 10%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по запросу «Коммерсанта» выяснил, на сколько процентов россияне готовы снизить ожидания по зарплате при устройстве на работу. В опросе принимали участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Почти половина опрошенных россиян готова пойти на уступки по зарплате при трудоустройстве (49%), в том числе 16% согласны на пятипроцентное снижение зарплатных ожиданий, 23% готовы получать на 10% меньше, по 4% респондентов согласны на снижение зарплаты на 15 и 20% и лишь 2% россиян согласятся на зарплату, урезанную на 25%. В среднем, при трудоустройстве россияне согласны снизить будущий доход на 10%.

Мужчины в среднем согласны уступить в зарплате 10,9%, женщины — 9%. Респонденты с зарплатой более 80 тысяч в месяц согласны снизить свои зарплатные ожидания чуть больше, чем граждане с меньшим доходом — на 10,6%.

Не имеющие работы охотнее трудоустроенных согласятся на меньшую зарплату (52% против 43% среди тех, кто ищет работу не увольняясь с предыдущей). Среднестатистический безработный готов получать зарплату на 10,5% меньше, в то время как имеющий работу респондент согласится уступить только 9,4%.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, в среднем россияне готовы уступить по зарплате больше, чем в прошлом году, но меньше чем пять лет назад: сегодня готовы получать зарплату меньше на 10%, в 2019 — на 9%, в 2015 — на 10,8%.

05 июль 07:57 | : Экономика

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