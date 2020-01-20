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Как занести COVID-19 на Соловки. Размышления туроператора

Член Ассоциации «Вольное дело» и независимый гид Олег Кодола продолжает анализировать ситуацию на как бы закрытых для туристов Соловках:

Я внимательно смотрел вчера онлайн-брифинг Александра Цыбульского (врио губернатора) и Артёма Вахрушева (руководителя оперштаба). Помню, как Артём рассказывал, что наименее контролируемый канал – перевозка людей на Соловки маломерками. Проблема, конечно, есть, но решить её в XXI веке просто: онлайн-камеру с хорошим разрешением на фарватер, а на воду – постоянный патруль ГИМС (ключевые слова – "постоянный" и "на воде", а не в доме на берегу). И всё.

Несомненно, в Карелии выступление тоже смотрели. Ничем другим я не могу объяснить оперативность местной полиции, организовавшей совместный рейд с ГИМС буквально сразу после онлайн-брифинга АО. Мы как раз вышли в море на катере, нас остановили, проверили наличие документов, потом – ракетниц и жилетов, выяснили, куда мы идём (на Кузова, в Карелию), сфотографировали для отчёта и отпустили. Так что, не беспокойтесь, уважаемые Александр и Артём – кемская полиция и ГИМС свою сторону контролируют. А вот со стороны АО... как-то не очень. Интересно, что речь не о маломерке. Даже совсем наоборот – о крупномерке регистрового класса, которой вы сами всё разрешили. Объяснюсь.


Есть такие люди, которым дашь палец – они руку по локоть откусят. И когда власти АО разрешили круизному судну «Русь Великая» заходить в Архангельск и обслуживаться, я, в общем-то, был «за»: хоть что-то турбизнес заработает. Даже если архангельский ковид здоровенькие пассажиры «Руси» перевезут в Москву: не только москвичам ковид по стране распространять. Но есть такие люди... я писал выше.

В общем, они обрадовались вашему пальцу и незаметно куснули даже сразу по шею. Пассажиры «Руси Великой» высаживались на Соловках дважды: точно – на Заяцком острове, где живёт один сторож; и – предположительно – на Анзере, где два монашеских скита. Сейчас, говорят, музей с монастырём договориться не могут, как доходы поделить, потому что Анзер, вроде как, монастырский доход обеспечивает, а кораблик для перегрузки пассажиров использовали государственный, музейный – «Шабалин» называется...

Извините за плохое качество – далеко было. Но главное – было. Кстати, и Зайчкики, и Анзер постоянно общаются с Большими Соловками. Вы уж им помогите монастырю с музеем разобраться в этом тайном ценообразовании. А после того, как разберётесь, кто из них, на чём и кому в карман заработал на нарушении вашего указа, ответьте мне на три вопроса:

  1. Могу ли я осуществлять выгрузку на Заяцком острове Соловецкого архипелага для проведения экскурсий на свежем воздухе с оплатой билета за использование инфраструктуры музея (пешеходной тропы)?
    2. Могу ли я осуществлять выгрузку на острове Анзер Соловецкого архипелага бесплатно, ибо платить попам – дело добровольное?
    3. Организаторов накажут или разрешат всем выгружаться на Соловках?
04 июль 14:53 | : Экономика / Скандалы

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