На ЖК «River Park» приступили к кирпичной кладке стен

ЖК «River Park» возводится группой «Аквилон» в столице Поморья на набережной Северной Двины в районе ул. Урицкого.
В настоящее время на стройплощадке комплекса на секциях №2 и №5 выполняется бетонирование ростверков, на секции №3 ведется монтаж фундаментных стеновых блоков. На секции №4 строители приступили к возведению стен из кирпича по технологии «Теплая керамика»
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнес-лайт и комфорт-класса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
ЖК «River Park» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга.
Напомним, что строительство ЖК «River Park» ведется на участке, приобретенном холдингом Группа «Аквилон» по городской программе развития застроенных территорий. За счет холдинга было выполнено расселение и разборка расположенных здесь 4-х аварийных деревянных домов, жители получили квартиры или денежную компенсацию. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
При покупке квартиры в одном из жилых комплексов Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске в июле можно получить скидку до 24% от ее стоимости*. Клиенты, приобретая квартиры до 24 июля, могут выбрать полную чистовую отделку в подарок или скидку в 8 тыс. рублей с кв. м. С 25 июля чистовую отделку можно заказать за полцены или получить скидку в 4 тыс. рублей с кв. м. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.
Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
*Сроки проведения акции с 01.07.2020 по 31.07.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка до 24% действует до 24.07.2020 г., скидка до 19,5% действует до 31.07.2020 г. Скидка рассчитывается исходя из 100% оплаты: площади квартиры 81,33 кв. м и площади квартиры 74,84 кв.м, суммы скидки 8000 руб./кв. м до 24.07.2020, 4000 руб./кв. м до 31.07.2020 г. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара; Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф