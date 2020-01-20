Региональный оператор ТКО: "молчуны" работают против своего кармана

В Архангельской области до сих пор число предпринимателей – «молчунов» преобладает. Отходы утилизируют незаконно и предпочитают оставаться в тени. Вот только сэкономить на такой "утилизации" не получится!
С 1 января 2020 года согласно Федеральному закону все отходообразователи должны заключить договор с региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор. Если для физических лиц отдельный договор не требуется (счета выставляются по факту оказания услуги), то юридические лица должны подать заявку на его оформление на сайте регионального оператора www.eco-tko.ru
В соответствии со ст. 24.7 Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» все юридические лица обязаны заключить договор с региональным оператором на обращение с твердыми коммунальными отходами по тарифам и нормативам, утвержденным органом государственной исполнительной власти.
Первое полугодие 2020 года показало, что юрлица разделились на ответственных и несознательных. Первые самостоятельно заключили договор с Региональным оператором, вовремя оплачивают оказываемые им услуги по обращению с ТКО и своевременно получают услугу на законных основаниях. Вторые – до сих пор скрываются от регионального оператора. А мусор продолжают подкидывать на контейнерные площадки в жилых кварталах или заключают незаконные договоры с нелегальными перевозчиками ТКО.
Разберем несколько ситуаций, в которых такие юрлица, по закону, неправы.
Во-первых, договора с регоператором у них нет, а закон предписывает его иметь. При этом юрлицо все равно производит ТКО: офисная бумага, использованные ручки, сломанная мебель, чайные пакетики, картонные коробки и прочий мусор в зависимости от направления деятельности. При отсутствии договора с региональным оператором контрольно-надзорные органы могут оформить предписание и штраф.
Во-вторых, отсутствие договора с регоператором порождает порочную практику бездоговорного использования общественной контейнерной площадки. Иными словами, юрлица вообще не платят за утилизацию мусора и продолжают подкидывать его на общественную контейнерную площадку при многоквартирном доме. Получается, что они экономят, а затраты несут жители этих домов и региональный оператор, вывозя не только ТКО от многоэтажек, но и от деятельности конкретных юрлиц. И при этом оплачивают все это жители многоквартирного дома.
В-третьих, сэкономить не получится. Юрлица, не имеющие договора с регоператорм, думают, что чем дольше нет договора, тем меньше они заплатят. На самом деле это глубокое заблуждение. Новая система обращения с ТКО в регионе стартовала 1 января 2020 года. Все формы типовых договоров для юридических лиц опубликованы. Механизм публичной оферты запущен. Поэтому даже если юрлицо обратится к нам за договором в ноябре, счета будут выставлены с 1 января 2020 года и при этом по нормативу образования ТКО. В противном случае, юрлицу предстоит ответить на вопрос контрольно-надзорных органов: «А куда вы дели свои твердые коммунальные отходы?» Ответы типа «пользовался услугами нелегального перевозчика», «отвез все самостоятельно на свалку, не имея лицензии» или выбрасывал в ближайший контейнер – нелегально.
В-четвертых, органы власти и надзорные организации рано или поздно найдут всех уклонистов, а вот расчет задолженности будет произведен с учетом всего срока деятельности регионального оператора, то есть с 1 января 2020 года.
Нормы Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» распространяются на всех юридических лиц без исключения, поэтому необходимо заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области.
Сделать это не сложно:
Зайти на сайт РегОператора и заполнить заявку на договор: https://eco-tko.ru
Согласно действующему Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ взимать плату с населения и юридических лиц за вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года имеет право только региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор».