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Группа «Аквилон» ввела в эксплуатацию ЖК «Зеленый Квартал-3» в Архангельске

Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Зеленый Квартал-3».

 

12-этажный одноподъездный дом возведен на месте разобранного неэксплуатируемого деревянного нежилого здания на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская.

При строительстве использован передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции.

В «Зеленом Квартале-3» спроектированы квартиры разнообразной планировки - от студий до евро 4-х комнатных, площадью от 23 до 71 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции «Разумные метры».

У единственного подъезда сделана светопрозрачная входная группа, а внутри - качественная отделка холлов. В доме устанавливаются два бесшумных лифта импортного производства без машинного отделения - пассажирский и грузопассажирский. Автоматизированный тепловой пункт сдатчиками температуры позволит существенно экономить на коммунальных платежах.

В соответствии с проектом выполнено благоустройство прилегающей территории с большой многофункциональной детской площадкой с ярким антитравматическим покрытием, обустройством зоны street workout с уличными тренажерами и турниками, зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. Выполнено озеленение, прокладка прогулочных дорожек, монтаж системы уличного освещения с энергосберегающими фонарями. Впервые спроектирована современная дренажная система по технологии «Двор без луж». Также выполнено асфальтирование тротуаров и гостевых автостоянок, а также устройство велопарковок.

Жилой комплекс расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа № 11, два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника № 1 и стоматологическая поликлиника № 1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани». Напомним, что летом 2017 года Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый Квартал» на пересечении пр. Новгородский и ул. Вологодская площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. А на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1 летом 2019 года досрочно завершено строительство ЖК «Зеленый Квартал-2» площадью 10,2 тыс. кв. м на 141 квартиру.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,2 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

  

02 июль 08:50 | : Экономика

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