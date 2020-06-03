Пресс-секретарь в Архангельске - супержурналист со средней зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, пресс-секретарь в Архангельске в среднем получает 43 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 66 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 48 000 рублей, в Екатеринбурге – 54 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 50 000 рублей, во Владивостоке – 60 000 рублей, в Челябинске – 46 000 рублей, в Омске – 42 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 42 000 рублей, в Сыктывкаре 46 000 рублей и в Петрозаводске - 44 000 рублей в месяц.
Пресс-секретарь должен:
Организовывать, согласовывать и проводить встречи с представителями общественных организаций и журналистами.
Подбирать работников для отдела по связям с общественностью.
Оказывать информационную поддержку сотрудникам и руководящему звену в заграничных поездках.
Предоставлять СМИ новости и другую важную информацию для создания материала о компании, ее работниках либо о частном лице, с которым ведется сотрудничество.
Писать новости, выступать с официальными заявлениями и делать опровержения.
Поддерживать положительный имидж компании и ее руководителя.
Отслеживать материалы, которые появляются в прессе, на телевидении или в эфире радио. Сотрудничать с другими пресс-секретарями.
Кроме того, человеку на этой должности желательно обладать:
- отличными знаниями английского языка;
- навыками фотосъемки;
- грамотной речью (как устной, так и письменной), хорошей дикцией;
- умением доступно и понятно доносить мысли – не только собственные, но и руководителя;
- внушительным интеллектуальным багажом и, конечно же, богатым словарным запасом; -
- фотогеничностью и чувством уверенности в себе перед камерами;
- готовностью выполнять офисную рутину: мониторить СМИ, делать аналитические отчеты, редактировать, анализировать и структурировать тексты.