Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пресс-секретарь в Архангельске - супержурналист со средней зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, пресс-секретарь в Архангельске в среднем получает 43 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 66 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 48 000 рублей, в Екатеринбурге – 54 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 50 000 рублей, во Владивостоке – 60 000 рублей, в Челябинске – 46 000 рублей, в Омске – 42 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 42 000 рублей, в Сыктывкаре 46 000 рублей и в Петрозаводске -  44 000 рублей в месяц.

Пресс-секретарь должен:

Организовывать, согласовывать и проводить встречи с представителями общественных организаций и журналистами.

Подбирать работников для отдела по связям с общественностью.

Оказывать информационную поддержку сотрудникам и руководящему звену в заграничных поездках.

Предоставлять СМИ новости и другую важную информацию для создания материала о компании, ее работниках либо о частном лице, с которым ведется сотрудничество.

Писать новости, выступать с официальными заявлениями и делать опровержения.

Поддерживать положительный имидж компании и ее руководителя.

Отслеживать материалы, которые появляются в прессе, на телевидении или в эфире радио. Сотрудничать с другими пресс-секретарями.

Кроме того, человеку на этой должности желательно обладать:

- отличными знаниями английского языка;

- навыками фотосъемки;

- грамотной речью (как устной, так и письменной), хорошей дикцией;

- умением доступно и понятно доносить мысли – не только собственные, но и руководителя;

- внушительным интеллектуальным багажом и, конечно же, богатым словарным запасом; -

- фотогеничностью и чувством уверенности в себе перед камерами;

- готовностью выполнять офисную рутину: мониторить СМИ, делать аналитические отчеты, редактировать, анализировать и структурировать тексты.

22 июнь 07:30 | : Экономика

Главные новости


Сколько стоит умереть от коронавируса в Архангельске?
Мнение юриста: Конституция нуждается в нашей мудрости
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (217)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20