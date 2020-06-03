Группа Аквилон заканчивает строительство двух жилых комплексов в Архангельске

На малоэтажных жилых комплексах повышенной комфортности «DVINA HOUSE» и «Биография», которые возводятся Группой «Аквилон», практически завешены работы по строительству «коробок» зданий.
В настоящее время на ЖК «DVINA HOUSE» строители завершили кладку стен и устройство перекрытий здания. Работы по покрытию кровли выполнены на 80%, Завершен монтаж окон и устройство внутренних перегородок. Прокладка внутренних сетей электроснабжения выполнена на 75%. Водоснабжения и канализации – на 10%. Работы по монтажу лифтового оборудования – на 30%.
На ЖК «Биография» завершена кирпичная кладка 4-го этажа, заканчивается устройство перекрытия. Кладка конструкций кровли сделана на 70%. Ведется устройство внутренних перегородок на 1-м этаже – 60% и 2-м этаже – 40%. Завершено остекление окон 1-го этажа, на 60% оно выполнено на 2-м этаже. Началась штукатурка внутренних стен.
19 июня стартуют продажи кладовых, которые предусмотрены в обоих жилых комплексах.В ЖК «Биография» площадь кладовых составляет от 3,08 до 5.75 кв. м, в ЖК «DVINA HOUSE» - от 2,40 до 6,98 кв. м. Стоимость при 100% оплате – от 120143 руб. до 187446 руб. и от 105197 руб. до 221883 руб. соответственно. В течение месяца при единовременной покупке квартиры и кладовой предоставляется скидка 10%. Такую же скидку получают покупатели при 100% оплате. Возможно получение рассрочки на 12 месяцев при 50% первом взносе и последуюшей ежемесячной оплате равными суммами.
Дома спроектированы известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. По его словам, внешний облик зданий создавался с учетом соседства с памятниками архитектуры, чтобы вписать новые дома в контекст одновременно исторической и современной городской среды. При этом учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность фасадов, отделки и их детализация.
Жилые комплексы строятся по технологии «теплая керамика» с использованием современных энергоэффективных материалов и технологий. Они оборудуются современными инженерными системами: автоматическими тепловыми пунктами, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В здании монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения.
Квартиры в домах спроектированы с использованием передовых планировочных решений «Разумные метры». Оба жилых комплекса располагают подземными паркингами с доступом в них на лифте. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: разновозрастные детские игровые и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением. Также спроектированы необходимые проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов в асфальтовом и плиточном исполнении.
Оба жилых комплекса находятся в центре Архангельска. ЖК «DVINA HOUSE» расположен на набережной Северной Двины, в районе ул. Суворова. Пешеходным бульваром он соединяется с ЖК «Биография», который строится на пр. Троицкий. Этот район характеризуется развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности - две средние школы, четыре детсада, 1-я городская больница и медицинский центр им. Семашко, стадион «Труд», остановки общественного транспорта и магазины. Первый жилой комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 3-м квартале 2021 года, второй – в 3-м квартале 2022 года.
Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.