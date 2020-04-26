Якутская «Алроса» заходит в Архангельскую область, потеснив «Североалмаз»

Это позволил ей сделать выигранный тендер на разработку месторождения в Мезенском районе Поморья.
Согласно госконтракту, геологи будут искать в пределах Ручьевской площади в Мезенском районе «кусты» кимберлитовых трубок, отдельные кимберлитовые трубки и новые перспективные магнитные аномалии трубочного типа. Работы будут идти на площади в 1645 квадратных километров. Оценка прогнозных ресурсов будет идти на глубине до 200 метров по аналогии с алмазными «Месторождение имени Ломоносова» и «Месторождение имени Гриба».
За свои услуги якутская компания предложила 183 млн. рублей и обошла «Североалмаз», так же участвовавший в конкурсе.
Напомним, сейчас на мировом рынке торговли алмазами стагнация, связанная с пандемией коронавируса, на аукционах продаются только единичные уникальные экземпляры, как правило, именные.
Но кое-кто может позволить себе задел на будущее…
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