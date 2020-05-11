Сбербанк профинансирует модернизацию систем водоснабжения Архангельска

Сбербанк выдал ООО «РВК-Архангельск» первый транш в размере одного миллиарда рублей в рамках финансирования концессионного соглашения по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения столицы Поморья. Ранее соответствующее соглашение о взаимодействии заключили Сбербанк, ООО «РВК-Архангельск», г. Архангельск и Архангельская область. Общий объем средств, которые Сбербанк предоставит для реализации проекта, превысит два миллиарда рублей.
Реализация концессионного соглашения позволит реконструировать водопроводную сеть, снизить аварийность и повысить надежность и качество водоснабжения города, а также развивать новые проекты по модернизации городской системы водоснабжения и водоотведения.
На текущий момент ООО «РВК-Архангельск» обеспечивает услугами водоснабжения более 300 тыс. человек. Предприятие является гарантирующим поставщиком услуг в области водоснабжения города и входит в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ». В первый год работы ООО «РВК-Архангельск» успешно реализовало масштабную инвестиционную программу, запланированную к исполнению в 2019 году.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
«Это первая сделка в отрасли водоснабжения с полноценной концессионной структурой в СЗФО. Подобные инфраструктурные соглашения уже доказали свою эффективность в других отраслях. В ряде регионов благодаря концессиям удается успешно модернизировать ЖКХ, повышая качество жизни людей. Мы готовы и дальше развивать сотрудничество в сфере государственно-частного партнёрства».
Антон Михальков, генеральный директор группы компаний «Росводоканал»:
«Сделан первый шаг на пути долгосрочного сотрудничества между отраслевым лидером ЖКХ и крупнейшим инновационным банком страны. Выделенное финансирование – безусловный показатель устойчивого развития и качественной профессиональной экспертизы предприятий «Росводоканала». Совокупность всех этих факторов даст возможность обеспечить действительно комплексный и системный подход к модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Архангельска, заметно улучшить экологическую ситуацию в регионе».