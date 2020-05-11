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67 миллионов субсидий архангельскому агропрому – коту под хвост или в чей-то карман?

Как известно, правительство Архангельской области выделило из бюджета 67 миллионов рублей на субсидии региональному агропрому. Много это или мало, и куда (кому) пойдут эти деньги?

Своими размышлениями, как обычно, критическими, делится директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев:

Помогут ли селу дополнительные 67 млн рублей?

На 40 копеек правительство области поднимает величину субсидии на молоко. На столько же понизят закупочные цены на молоко молзаводы...

Зачем чиновники решили влезть в вопрос ценообразования молока посреди года? Ведь по сути получилось, что они вместо помощи аграриям субсидируют молзаводы!

Более того, львиная доля всех денег из облбюджета идёт в 7-10 крупных предприятий региона, входящих в агрохолдинги, во главе которых стоят те же самые молзаводы...

Будет ли толк от этой помощи? Нет - не будет. То, что крупные хозяйства получат эти дополнительные деньги повлияют лишь на доходы их директоров. Себестоимость молока от этого не изменится.

Но самое главное то, что малый сельский бизнес, производящий около 40% регионального молока, вообще не получает никаких субсидий. Так что эти деньги целиком опять уйдут в эти 10 крупных предприятий, съедающих весь ежегодный миллиард, выделяющийся на поддержку сельского хозяйства области.

Каждый год выделяют - и каждый год ситуация всё хуже. Не пора ли задуматься, что тут не так?

Поглядите на опыт Вологды - выделяют примерно столько же средств, однако они идут на модернизацию производства, покупку новой техники, оборудования, строительство ферм. Всё это сильно удешевляет и себестоимость их молока!

Вот и на магазинной полке вологодское значительно дешевле Архангельского! И качественнее! Ведь Вологодское молоко в основном из молока, а у наших молзаводов 90% - порошок.

Всё это субсидируемое областью молоко идёт в другие регионы, там оно дороже, а от Вельска доехать до Москвы также, как и до Архангельска...

Вот и секрет этих денег - просто запустили их по старой откатной схеме. Ничего не изменится на селе, но участники этого станут на пару особнячков богаче...

Забыли, кстати, что в области не только молоко производится. Все остальные минагропрому не интересны - объёмы господдержки не те, мороки больше, а дохода меньше... Да и заложат, в отличие от директоров агрохолдингов.

Это не господдержка, а уничтожение села коррупционерами-казнокрадами!  

18 июнь 07:57 | : Экономика

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