Мнение: Миллионы на борьбу с борщевиком – деньги на ветер

О бесполезных сельхозпрограммах, субсидируемых из регионального бюджета, рассуждает директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев:
- В Архангельской области правительство утвердило целую программу борьбы с борщевиком Сосновского и выделило под неё миллионы рублей. Зачем?
Понятно, что это растение весьма опасно, если трогать его, когда оно вымахало. Но надо знать, что его специально высеивали прямо с самолётов, потому как и полезных свойств у него много, и в тот момент их было больше, чем сейчас! Что это за качества такие?
Во-первых, борщевик быстро набирает большую массу. По этой причине его и высаживали! Если его вовремя скашивать, то польза превысит минус. Отрицательные качества борщевика проявляются лишь тогда, когда деревня умирает - сено косить некому и незачем, вот и растёт борщевик. Приглядитесь - ни одного растения нет на обрабатываемых полях!
Всё дело в том, что для борьбы с борщевиком его надо просто еженедельно с самой весны скашивать, не позволяя завязаться плодам. Через год на этом месте прорасти смогут лишь не взошедшие в прошлом году семена. На третий год регулярных скашиваний борщевик пропадает.
Теперь вопрос, зачем чиновники выделили миллионы на борьбу с ним? Ведь известно, что если земля не будет обрабатываться, то она зарастёт не этим борщевиком, так другим! Прогуляйтесь по улицам любого города в августе - колючки, лопухи и прочая сорная растительность заполонила все газоны, которые не скашивают. Так же и в полях.
Сегодня облправительство своими действиями практически полностью уничтожило весь малый бизнес на селе. А именно он и обрабатывал все эти поля, которые сегодня заброшены. Поля зарастают где борщевиком, где сосняком... Деревня умирает, народ бежит, область беднеет...
Поможет ли это всё остановить обсыпка химией кустов борщевика в некоторых районах? Конечно же нет. Но видимость работы создадут, доложат, что надо ещё денег...
А могли бы эти деньги отдать на поддержку селян, которые бы вспахали эту землю - и тем самым вывели бы сорняки из памяти...
Но осваивать деньги для министерства дело понятное. А вот работать с пользой для области - непонятно. У них другие задачи...