“Помойницы” на Бревеннике вывезут в течении двух недель

Ситуация с вывозом ТКО на островных территориях Архангельска налаживается. Еще в конце апреля на Кего, Хабарке и Бревеннике появились контейнеры и был налажен регулярный вывоз ТКО силами местных перевозчиков.
Серьезной проблемой были так называемые “помойницы”, куда жители неканализованных домов складывали и твердые коммунальные отходы, и выливали жидкие. Несмотря на то, что “помойницы” - это зона ответственности управляющих компаний и органов муниципальной власти, Региональный оператор принял решение самостоятельно организовать вывоз отходов из “помойниц” на островных территорий.
- Мы заключили отдельные соглашения с подрядчиками, которые оперативно взялись за работу,- рассказала Анатолий Назаров, генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор” (Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области).- На острове Кего силами нашего партнера были оперативно ликвидированы завалы мусора из “помойниц” и “сухотарников”. С некоторыми проблемами мы столкнулись на острове Бревенник, где из-за высокой воды и дождей дорога на ПВН оказалась непроезжей.
Как нам рассказал директор ООО “Мегаполис” Константин Вебер, еще в начале мая его компания начала вычищать “помойницы” на Бревеннике, но размокшая дорога не позволила нормально заезжать мусоровозам на ПВН.
- Мы были вынуждены вытаскивать машины трактором, что, конечно, не пошло на пользу технике,- рассказал Константин Вебер.- Поэтому было принято решение приостановить вывоз отходов из помойниц до того момента как установится нормальная сухая погода, и дорога на ПВН просохнет.
Накануне Константин Вебер и представители Регионального оператора проехали на ПВН на острове и убедились в том, что дорога просохла, а, значит, и тяжелая техника пройдет без трудностей.
- С четверга мы начинаем активный вывоз мусора из “помойниц”, для этого на остров будет переброшена дополнительная техника. Уверен, что если позволит погода, то мы справимся с этой задачей за 15 дней,- констатировал директор ООО “Мегаполис”.
Кроме того, установившаяся сухая погода позволит коммунальщикам Бревенника вдвое увеличить контейнерный парк на острове, а также начать работы по бетонированию контейнерных площадок.
- Начиная с этой недели весь мусор из контейнеров будет вывозиться не на ПВН, а на полигон Архангельска,- подчеркнул Константин Вебер.- На ПВН поедут только отходы из “помойниц”, которые надо вывезти оперативно. Потомы мы будем совместно с Региональным оператором решать вопрос о вывозе их на лицензированный полигон Архангельска.
Опустошенные “помойницы” рядом с канализованными домами будут засыпаны, а там, где они необходимы - будет произведен ремонт. В планах управляющей компании установить на острове современные емкости для жидких коммунальных отходов - герметичные пластиковые с “фильтром”, отделяющим твердую фракцию.
Порядок навели и на Кего. Там, по словам подрядчика, большую помощь оказали сами жители, которые помогали рабочим убирать мусор.
- После ликвидации свалок возник вопрос о нехватке мусорных контейнеров,- рассказала Анна Матвеева, руководитель компании-подрядчика.- Мы обратились к Региональному оператору - в результате нам предоставили 10 контейнеров. И сегодня на Кего мы обслуживаем 82 контейнера.