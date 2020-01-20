Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

“Помойницы” на Бревеннике вывезут в течении двух недель

Ситуация с вывозом ТКО на островных территориях Архангельска налаживается. Еще в конце апреля на Кего, Хабарке и Бревеннике появились контейнеры и был налажен регулярный вывоз ТКО силами местных перевозчиков.

Серьезной проблемой были так называемые “помойницы”, куда жители неканализованных домов складывали и твердые коммунальные отходы, и выливали жидкие. Несмотря на то, что “помойницы” - это зона ответственности управляющих компаний и органов муниципальной власти, Региональный оператор принял решение самостоятельно организовать вывоз отходов из “помойниц” на островных территорий.

- Мы заключили отдельные соглашения с подрядчиками, которые оперативно взялись за работу,- рассказала Анатолий Назаров, генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор” (Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области).- На острове Кего силами нашего партнера были оперативно ликвидированы завалы мусора из “помойниц” и “сухотарников”. С некоторыми проблемами мы столкнулись на острове Бревенник, где из-за высокой воды и дождей дорога на ПВН оказалась непроезжей.

Как нам рассказал директор ООО “Мегаполис” Константин Вебер, еще в начале мая его компания начала вычищать “помойницы” на Бревеннике, но размокшая дорога не позволила нормально заезжать мусоровозам на ПВН.

- Мы были вынуждены вытаскивать машины трактором, что, конечно, не пошло на пользу технике,- рассказал Константин Вебер.- Поэтому было принято решение приостановить вывоз отходов из помойниц до того момента как установится нормальная сухая погода, и дорога на ПВН просохнет.

Накануне Константин Вебер и представители Регионального оператора проехали на ПВН на острове и убедились в том, что дорога просохла, а, значит, и тяжелая техника пройдет без трудностей.

- С четверга мы начинаем активный вывоз мусора из “помойниц”, для этого на остров будет переброшена дополнительная техника. Уверен, что если позволит погода, то мы справимся с этой задачей за 15 дней,- констатировал директор ООО “Мегаполис”.

Кроме того, установившаяся сухая погода позволит коммунальщикам Бревенника вдвое увеличить контейнерный парк на острове, а также начать работы по бетонированию контейнерных площадок.

- Начиная с этой недели весь мусор из контейнеров будет вывозиться не на ПВН, а на полигон Архангельска,- подчеркнул Константин Вебер.- На ПВН поедут только отходы из “помойниц”, которые надо вывезти оперативно. Потомы мы будем совместно с Региональным оператором решать вопрос о вывозе их на лицензированный полигон Архангельска. 

Опустошенные “помойницы” рядом с канализованными домами будут засыпаны, а там, где они необходимы - будет произведен ремонт. В планах управляющей компании установить на острове современные емкости для жидких коммунальных отходов - герметичные пластиковые с “фильтром”, отделяющим твердую фракцию. 

Порядок навели и на Кего. Там, по словам подрядчика, большую помощь оказали сами жители, которые помогали рабочим убирать мусор.

- После ликвидации свалок возник вопрос о нехватке мусорных контейнеров,- рассказала Анна Матвеева, руководитель компании-подрядчика.- Мы обратились к Региональному оператору - в результате нам предоставили 10 контейнеров. И сегодня на Кего мы обслуживаем 82 контейнера.  

03 июнь 16:44 | : Экономика

Главные новости


Консолидация власти, или Как преодолеть управленческий кризис в Архангельской области
Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (35)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20