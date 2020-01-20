Хотите много денег? Самые высокооплачиваемые вакансии по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Старший механик нефтеналивного судна - https://bit.ly/2XqbXns (от 210 000 руб. до вычета НДФЛ)
Главный бухгалтер г. Санкт-Петербург - https://bit.ly/3eGM74z (от 200 000 руб. на руки)
Senior/Middle Java developer - https://bit.ly/3dqkPPO (от 150 000 руб. на руки)
Коммерческий директор - https://bit.ly/2yVTRQU (от 120 000 руб. на руки)
Руководитель отдела продаж - https://bit.ly/3019hyt (от 75 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)