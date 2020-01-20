В Архангельской области пострадавшим бизнесменам разрешили не платить за аренду

Но не всем.
Из комментария регионального отделения «Росимущества» следует, что полностью будут освобождены от арендной платы за апрель-май-июнь текущего года те виды предпринимательской деятельности, чей основной или дополнительный вид деятельности попал под ограничения, объявленные в указанные месяцы ВрИО губернатора региона.
Скорее всего, в этот список попадут предприятия общепита, отели, парикмахерские и массажные салоны, развлекательный сектор.
Остальные получат право на отсрочку по арендной плате за период с апреля по сентябрь 2020 года, с оплатой не ранее 1 января 2021 года, но не позднее 1 января 2023 года.
При этом договор об аренде помещения или земельного участка должен быть заключен не позднее 1 апреля 2020 года.
Напомним, что еще в апреле представители архангельского бизнес-сообщества говорили, что «запас прочности» у малых и средних предприятий не более, чем на месяц.