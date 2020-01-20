Проект "100-й квартал" в Северодвинске: Парк и три бульвара

Председатель Совета директоров группы «Аквилон» Александр Фролов на телеканале СТВ рассказал журналисту Алексею Рэдфорду о том, каким видится архитектурно-планировочное решение участка между ул. Ломоносова и озером Театральное, а также ответил на наиболее часто задаваемые жителями Северодвинска вопросы.
Проектируемый квартал №100 формирует новый центр Северодвинска, вокруг озера Театральное. При его реализации создаются общедоступные бульвары и общественные пространства под открытым небом. Возникают новые визуальные и пешеходные связи – от торговой площади до театральной площади через сформированный Театральный бульвар, от ул. Ломоносова до озера Театральное через Спорт-бульвар и Арт-бульвар. Театральный бульвар будет связующим: он берет свое начало от площади ЦУМа и завершает общегородской ансамбль Театральной площади.
Генеральный план проектируемого квартала представлен классической структурой. Девять корпусов жилых домов, детский сад, система бульваров и проездов переходящие в парк на берегу озера создают комфортную городскую среду в современной концепции «Нового урбанизма» широко используемого в мировой архитектурной практике.
Подробнее узнать о доработанной архитектурно-градостроительной концепции проекта, сроках реализации, предлагаемых вариантах благоустройства можно во вторник 2 июня в 18:45 и 22:30 на канале СТВ в программе «О важном из первых уст».
Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.