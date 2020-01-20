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Суперкладовщик в Архангельске - зарплата небольшая, но стабильная

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по складской логистике в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 49 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре – 34 000 рублей и в Петрозаводске -  33 000 рублей в месяц.

Специалист, в круг обязанностей которого входит главным образом контроль складского хранения, должен выполнять следующие функции:

Организация хранения на складском комплексе продукции, исходя из ее особенностей.

Определение порядка размещения товаров.

Подбор оптимального складского оборудования.

Формирование схемы движения товаров, подготовка их к транспортировке или последующей обработке.

Оптимизация складской площади и другие.

 

01 июнь 07:21 | : Экономика

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