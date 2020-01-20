Суперкладовщик в Архангельске - зарплата небольшая, но стабильная

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по складской логистике в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 49 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре – 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
Специалист, в круг обязанностей которого входит главным образом контроль складского хранения, должен выполнять следующие функции:
Организация хранения на складском комплексе продукции, исходя из ее особенностей.
Определение порядка размещения товаров.
Подбор оптимального складского оборудования.
Формирование схемы движения товаров, подготовка их к транспортировке или последующей обработке.
Оптимизация складской площади и другие.