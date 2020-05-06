Диспетчер в Архангельске - 24 тысячи в месяц... и ни в чем себе не отказывай

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, диспетчер в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 37 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 27 000 рублей, в Екатеринбурге – 30 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 28 000 рублей, в Челябинске – 26 000 рублей, в Омске – 24 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 23 000 рублей, в Сыктывкаре – 26 000 рублей и в Петрозаводске - 25 000 рублей в месяц.
Диспетчера бывают разными:
Ряд организаций, таких как полиция и пожарная служба, скорая медицинская помощь, такси, служба грузовых перевозок, железнодорожные службы и другие обслуживающие компании используют диспетчеров для получения информации о вызовах и координации своих действий.
Диспетчеры обычно располагается в специально оборудованном (средствами контроля и связи) помещении — диспетчерском пункте. Но есть варианты работы на домашнем телефоне с меньшей, как правило, зарплатой.