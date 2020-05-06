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Диспетчер в Архангельске - 24 тысячи в месяц... и ни в чем себе не отказывай

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, диспетчер в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 37 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 27 000 рублей, в Екатеринбурге – 30 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 28 000 рублей, в Челябинске – 26 000 рублей, в Омске – 24 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 23 000 рублей, в Сыктывкаре – 26 000 рублей и в Петрозаводске -  25 000 рублей в месяц.

Диспетчера бывают разными:

  • диспетчер ДЭЗа принимает заявки жителей по телефону и передаёт в соответствующие службы.
  • диспетчер транспорта координирует движение с целью обеспечения его правильности и эффективности.
  • диспетчер милиции координирует действия сотрудников внутренних дел по поддержанию правопорядка и поимке нарушителей.
  • диспетчер в энергетике занимается регулированием всех энергетических процессов. В сферу его деятельности входит контроль качества электроэнергии, обеспечение устойчивой работы энергосистем в составе ЕЭС России, производство оперативных переключений, ликвидация аварийных ситуаций, управление генерацией активной и реактивной мощности станций и др.
  • авиационный диспетчер обеспечивает координацию движения воздушных судов в едином воздушном пространстве с целью обеспечения его безопасности.

Ряд организаций, таких как полиция и пожарная служба, скорая медицинская помощь, такси, служба грузовых перевозок, железнодорожные службы и другие обслуживающие компании используют диспетчеров для получения информации о вызовах и координации своих действий.

Диспетчеры обычно располагается в специально оборудованном (средствами контроля и связи) помещении — диспетчерском пункте. Но есть варианты работы на домашнем телефоне с меньшей, как правило, зарплатой.  

30 май 08:07 | : Экономика

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