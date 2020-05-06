Ауу, сварщики! Самые вкусные вакансии в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Старший механик нефтеналивного судна - https://bit.ly/3dgaV3f (от 210 000 руб. до вычета НДФЛ)
Геодезист - https://bit.ly/3cZbk9U (от 120 000 руб. на руки)
Начальник ремонтно-технической службы (промышленное оборудование) - https://bit.ly/3cZbm1w (от 100 000 руб. на руки)
Электрогазосварщик (РМРС, АСЗ) - https://bit.ly/36uIhso (от 90 000 руб. на руки)
Менеджер по развитию территории (Балтика) - https://bit.ly/2X3gPyY (100 000 руб. на руки)