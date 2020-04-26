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Архангельск от тепла отключать не будут! Пока...

На сегодняшний день решение об окончании отопительного периода в Архангельске не принято. А распространяемая в социальных сетях карта отключений не является утвержденным документом, поэтому горожанам ориентироваться на нее не стоит.

Сегодня в ходе общегородской планерки директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин сообщил, что предварительно планировалось завершить отопительный сезон 30 мая. В связи с установлением теплой погоды отключение тепла может быть перенесено на более ранний срок.

- Сейчас анализируется информация синоптиков. Среднесуточная температура воздуха должна держаться на отметке +8 градусов в течение 5 дней, в таком случае мы можем принять решение о завершении отопительного периода, - отметил Владимир Шадрин.

Обращаем внимание архангелогородцев, что отправная точка для составления графика гидравлических работ - дата окончания отопительного сезона. Пока она не определена. А распространяемая в социальных сетях карта отключений не является достоверной. Утвержденный график будет опубликован на сайте администрации города и в группе в соцсети Вконтакте «Открытый Архангельск».

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

25 май 15:37 | : Экономика

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