Архангельск от тепла отключать не будут! Пока...

На сегодняшний день решение об окончании отопительного периода в Архангельске не принято. А распространяемая в социальных сетях карта отключений не является утвержденным документом, поэтому горожанам ориентироваться на нее не стоит.
Сегодня в ходе общегородской планерки директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин сообщил, что предварительно планировалось завершить отопительный сезон 30 мая. В связи с установлением теплой погоды отключение тепла может быть перенесено на более ранний срок.
- Сейчас анализируется информация синоптиков. Среднесуточная температура воздуха должна держаться на отметке +8 градусов в течение 5 дней, в таком случае мы можем принять решение о завершении отопительного периода, - отметил Владимир Шадрин.
Обращаем внимание архангелогородцев, что отправная точка для составления графика гидравлических работ - дата окончания отопительного сезона. Пока она не определена. А распространяемая в социальных сетях карта отключений не является достоверной. Утвержденный график будет опубликован на сайте администрации города и в группе в соцсети Вконтакте «Открытый Архангельск».
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)