На стройплощадке ЖК «WЕKING» в Северодвинске ведется погружение свай

Новый дом возводится группой «Аквилон» на улице Серго Орджоникидзе, в районе с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью.
В настоящее время на стройплощадке началось устройство свайного поля. Для этого используется щадящий метод погружения свай путем статического вдавливания.
- Изначально был произведён замер вибро-динамических нагрузок на соседние дома. По его итогам мы могли использовать метод забивки свай с помощью копра. Но понимая обеспокоенность жителей, было принято решение использовать метод вдавливания. Это более затратно, в том числе по времени и организационно, но он был выбран в первую очередь исходя из интересов жителей соседних домов, - отметил Андрей Берденников,
руководитель подразделения группы «Аквилон» в Северодвинске.
В отличие от традиционного сваебойного копра, использование установки для вдавливания свай дает гораздо меньше шума и вибрации, а ударные нагрузки с различной амплитудой полностью отсутствуют, исключая их негативное влияние на окружающие объекты.
- Весь процесс заключается в чём, изначально происходит лидерное бурение на глубину 17 м. После этого установка туда погружает сваи методом давления. Данный процесс на самом деле практически бесшумный, вы можете это наблюдать, идёт работа по погружению свай - никакого звука, никакого шума, - поясняет инженер технического надзора группы «Аквилон» Сергей Ельцын.
Напомним, что ЖК «WЕKING» – уникальное предложение на рынке недвижимости Северодвинска, сочетающее в себе все передовые разработки группы «Аквилон» в области комфортного и безопасного жилья. Концепция нового дома выражается в его названии. «We» – местоимение, переводящееся с английского языка как «Мы», отражает сообщество людей, объединённых одной целью – созданием комфортного и безопасного пространства для жителей. Слово «King» - «Король», говорит о статусном подходе к работе над новым домом, включающем в себя уникальный архитектурный проект, высокое качество используемых материалов, выгодное расположение и особый уровень комфорта. Впервые в Северодвинске группа «Аквилон» предусмотрел строительство подземного паркинга, где помимо машиномест также разместятся помещения кладовых.
Действующий генплан Северодвинска, Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты и нормы позволяют осуществлять здесь строительство жилья. Проект прошел предусмотренную законом экспертизу. Администрация Северодвинска выдала разрешение на строительство. Необходимо подчеркнуть, что застройщик соблюдает действующие нормативы по высотности будущего дома и по инсоляции (т.е. естественному освещению). При этом само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней разместятся разновозрастная детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение. Во дворе дома и на территории помещений общественно-делового назначения будет работать бесплатное для жильцов скоростное Wi-Fi соединение. Расположенные в зоне отдыха скамейки оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов.
Завершить строительство планируется в 4-м квартале 2022 года.
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